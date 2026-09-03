El picante cruce de Kevin Lomónaco con un periodista: "Estás haciendo preguntas medio complicadas"

El momento más álgido de la discusión llegó cuando Iribarren le consultó si sentía que se iba con alguna deuda futbolística hacia los hinchas de Independiente. El defensor respondió cuestionando al comunicador: “¿Vos sos hincha de Independiente? “Ah, porque te iba a preguntar si estaba en deuda con vos, si eras hincha de Independiente. Siento que estás haciendo preguntas medio complicadas”.
Lejos de achicarse, el reportero redobló la apuesta y le sugirió irónicamente pasarle las preguntas antes: "Si querés, la próxima pasame la pregunta... No me parece una pregunta tendenciosa. Futbolísticamente viniste con objetivos, te pregunto si sentís que te vas en deuda, si te gustaría volver”.
Acto seguido, visiblemente molesto, Lomónaco cerró la discusión sin dar el brazo a torcer: “Por eso también puedo sentir lo mío, yo te puedo preguntar a vos. No, no siento que me voy en deuda con la gente de Independiente”.