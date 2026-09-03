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El picante cruce de Kevin Lomónaco con un periodista: "Estás haciendo preguntas medio complicadas"

Kevin Lomónaco dejó Independiente y fue presentado como nuvo refuerzo del Elche. Antes de abandonar el país, protagonizó un tenso cruce con un periodista

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Kevin Lomónaco habló tras su salida de Independiente.

Kevin Lomónaco habló tras su salida de Independiente.

Kevin Lomónaco tuvo un picante cruce con un periodista antes de viajar a España para sumarse a las filas del Elche de España. Desde el aeropuerto, el defensor charló con los medios presentes y protagonizó un tenso ida y vuelta con el comunidador de ESPN.

Si bien la situación no pasó a mayores, el defensor de 24 años respondió las críticas sobre su rendimiento y hasta retrucó la postura del reportero. Además, desestimó irse en deuda con los hinchas de Independiente tras su paso por el club.

El tenso cruce de Lomónaco tras emigrar de Independiente

Kevin Lomónaco protagonizó un picante ida y vuelta con el periodista Damián Iribarren en el aeropuerto. Tras perder la titularidad y ser transferido al Elche por una suma de 5.500.000 de dólares, el zaguero fue consultado por los motivos del bajón en su nivel y las idas y vueltas con su cláusula inicial de 20 millones.

Frente a esto, el exjugador de Lanús, Platense, Tigre y RB Bragantino justificó su salida explicando que llegaron otros futbolistas a competir por el puesto y que al entrenador de turno le podrían haber gustado otras alternativas.

La discusión subió de tono cuando el periodista le preguntó por su relación con el exentrenador Gustavo Quinteros, despedido tras caer 4-0 ante Atlético Tucumán en Copa Argentina. Lomónaco reaccionó molesto y le recriminó al cronista buscar polémica: “¿Ahora está entrenando Quinteros...? Preguntan mucho eso, quieren sacar algo que salga en todos lados”.

El momento más álgido de la discusión llegó cuando Iribarren le consultó si sentía que se iba con alguna deuda futbolística hacia los hinchas de Independiente. El defensor respondió cuestionando al comunicador: “¿Vos sos hincha de Independiente? “Ah, porque te iba a preguntar si estaba en deuda con vos, si eras hincha de Independiente. Siento que estás haciendo preguntas medio complicadas”.

Lejos de achicarse, el reportero redobló la apuesta y le sugirió irónicamente pasarle las preguntas antes: "Si querés, la próxima pasame la pregunta... No me parece una pregunta tendenciosa. Futbolísticamente viniste con objetivos, te pregunto si sentís que te vas en deuda, si te gustaría volver”.

Acto seguido, visiblemente molesto, Lomónaco cerró la discusión sin dar el brazo a torcer: “Por eso también puedo sentir lo mío, yo te puedo preguntar a vos. No, no siento que me voy en deuda con la gente de Independiente”.

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