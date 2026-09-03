El picante cruce de Kevin Lomónaco con un periodista: "Estás haciendo preguntas medio complicadas"

Si bien la situación no pasó a mayores, el defensor de 24 años respondió las críticas sobre su rendimiento y hasta retrucó la postura del reportero. Además, desestimó irse en deuda con los hinchas de Independiente tras su paso por el club.

El tenso cruce de Lomónaco tras emigrar de Independiente

Kevin Lomónaco protagonizó un picante ida y vuelta con el periodista Damián Iribarren en el aeropuerto. Tras perder la titularidad y ser transferido al Elche por una suma de 5.500.000 de dólares, el zaguero fue consultado por los motivos del bajón en su nivel y las idas y vueltas con su cláusula inicial de 20 millones.

Frente a esto, el exjugador de Lanús, Platense, Tigre y RB Bragantino justificó su salida explicando que llegaron otros futbolistas a competir por el puesto y que al entrenador de turno le podrían haber gustado otras alternativas.

La discusión subió de tono cuando el periodista le preguntó por su relación con el exentrenador Gustavo Quinteros, despedido tras caer 4-0 ante Atlético Tucumán en Copa Argentina. Lomónaco reaccionó molesto y le recriminó al cronista buscar polémica: “¿Ahora está entrenando Quinteros...? Preguntan mucho eso, quieren sacar algo que salga en todos lados”.