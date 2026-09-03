Independiente Rivadavia jugará los cuartos de final de la Copa Argentina en cancha de Banfield: día, hora y TV

El mano a mano entre el Azul y el Decano se jugará el miércoles 16 de septiembre, a las 19, en el estadio Florencio Sola. La transmisión estará a cargo de TyC Sports. De esta manera los de Alfredo Berti volverán a la cancha de Banfield, mismo escenario en el que eliminaron al Tiburón.

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán jugarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.

De esta manera, Independiente Rivadavia tendrá cuatro partidos a lo largo del mes de septiembre. El calendario iniciará con la visita a River en el estadio Monumental y terminará con el mano a mano con Barracas Central, en el estadio Claudio Fabián Tapia.