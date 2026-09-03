Independiente Rivadavia jugará los cuartos de final de la Copa Argentina en cancha de Banfield: día, hora y TV

El calendario de Independiente Rivadavia en septiembre
Días atrás, desde la Liga Profesional dieron a conocer los próximos tres partidos del Torneo Clausura:
- Fecha 8 vs River - Monumental - domingo 6/9 - 19.15hs - Torneo Clausura
- Fecha 9 vs Aldosivi - Bautista Gargantini - sábado 12/9 - 14.45hs - Torneo Clausura
- Octavos de final vs Atlético Tucumán - Florencio Sola - miércoles 16/9 - 19hs - Copa Argentina
- Fecha 10 vs Barracas Central - Claudio Fabián Tapia - lunes 21/9 - 19hs - Torneo Clausura
Cabe resaltar que desde la Liga Profesional solamente dieron a conocer la fecha de los próximos tres partidos. Es decir que el encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a la fecha 11, podría caer sobre el cierre del mes de septiembre.
Independiente Rivadavia viene de vencer a Aldosivi, en el Florencio Sola.
El camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina
Independiente Rivadavia, que no ha recibido goles a lo largo de la actual edición de la Copa Argentina, logró tres triunfos en la misma cantidad de partidos jugados:
- 32avos de final - 2-0 vs Estudiantes de Caseros - Arce y Ríos
- 16avos de final - 1-0 vs Tigre - Gómez
- 8vos de final - 2-0 vs Aldosivi - Ríos y Florentín