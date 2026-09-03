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Independiente Rivadavia jugará los cuartos de final de la Copa Argentina en cancha de Banfield: día, hora y TV

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia, con fecha confirmada para la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia, con fecha confirmada para la Copa Argentina.

Luego de la contundente victoria ante Aldosivi, Independiente Rivadavia se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina. En las últimas horas, la organización de la competencia confirmó los datos del partido correspondiente a los cuartos de final, donde la Lepra se verá las caras con Atlético Tucumán.

El mano a mano entre el Azul y el Decano se jugará el miércoles 16 de septiembre, a las 19, en el estadio Florencio Sola. La transmisión estará a cargo de TyC Sports. De esta manera los de Alfredo Berti volverán a la cancha de Banfield, mismo escenario en el que eliminaron al Tiburón.

Independiente Rivadavia y Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n jugar&aacute;n por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán jugarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.

De esta manera, Independiente Rivadavia tendrá cuatro partidos a lo largo del mes de septiembre. El calendario iniciará con la visita a River en el estadio Monumental y terminará con el mano a mano con Barracas Central, en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El calendario de Independiente Rivadavia en septiembre

Días atrás, desde la Liga Profesional dieron a conocer los próximos tres partidos del Torneo Clausura:

  • Fecha 8 vs River - Monumental - domingo 6/9 - 19.15hs - Torneo Clausura
  • Fecha 9 vs Aldosivi - Bautista Gargantini - sábado 12/9 - 14.45hs - Torneo Clausura
  • Octavos de final vs Atlético Tucumán - Florencio Sola - miércoles 16/9 - 19hs - Copa Argentina
  • Fecha 10 vs Barracas Central - Claudio Fabián Tapia - lunes 21/9 - 19hs - Torneo Clausura

Cabe resaltar que desde la Liga Profesional solamente dieron a conocer la fecha de los próximos tres partidos. Es decir que el encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a la fecha 11, podría caer sobre el cierre del mes de septiembre.

Independiente Rivadavia viene de vencer a Aldosivi, en el Florencio Sola.

Independiente Rivadavia viene de vencer a Aldosivi, en el Florencio Sola.

El camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, que no ha recibido goles a lo largo de la actual edición de la Copa Argentina, logró tres triunfos en la misma cantidad de partidos jugados:

  • 32avos de final - 2-0 vs Estudiantes de Caseros - Arce y Ríos
  • 16avos de final - 1-0 vs Tigre - Gómez
  • 8vos de final - 2-0 vs Aldosivi - Ríos y Florentín

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