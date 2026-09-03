La isla de América Latina que fue una cárcel durante 85 años y hoy es en uno de los lugares más biodiversos del planeta

A diferencia de las cárceles convencionales, los presos no permanecían encerrados permanentemente. Eran distribuidos en alrededor de 30 campamentos rústicos ubicados en distintos puntos de la isla. Los prisioneros realizaban trabajos agrícolas y ganaderos destinados al autoabastecimiento y al envío de alimentos al continente. Uno de los puestos más particulares era el de "cazanguero", encargado de espantar a las aves conocidas como casangas, que dañaban los cultivos.

De prisión temida a refugio de biodiversidad

Durante los regímenes militares de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega, entre las décadas de 1970 y 1980, esta isla adquirió una reputación todavía más oscura. Además de delincuentes comunes, la colonia penal albergó a presos políticos y personas consideradas desaparecidas. Se denunciaron torturas y ejecuciones, mientras que distintas investigaciones y testimonios sostienen que algunas víctimas pudieron haber sido enterradas en fosas comunes o arrojadas al mar.

La colonia llegó a albergar hasta 1.300 prisioneros, la mayoría distribuidos en los campamentos agrícolas que se extendían por la isla. Sin embargo, el aislamiento que convirtió a Coiba en una prisión también terminó protegiendo su naturaleza. Hoy, el paisaje es completamente diferente. Coiba atrae a visitantes interesados en practicar snorkel y buceo en sus aguas, donde pueden encontrarse delfines nariz de botella, caballitos de mar y una gran variedad de especies marinas. En tierra, la selva conserva una abundante fauna, con especies endémicas como el agutí de Coiba y otras especies de mamíferos y aves.

Por su biodiversidad y su elevado número de especies endémicas, la isla es conocida como "las Galápagos de Panamá". Su aislamiento geográfico permitió que numerosas especies evolucionaran durante miles de años con una intervención humana relativamente limitada. La conexión con las islas Galápagos también existe a nivel geológico. Investigadores descubrieron un "conducto" natural de aproximadamente 1.450 kilómetros de longitud en el manto terrestre que conecta ambas regiones y ayuda a explicar algunas similitudes geológicas entre ellas. Hoy la isla puede visitarse.