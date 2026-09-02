Unos fugitivos se escondieron en una isla desierta y 200 años después la convirtieron en una atracción turística

La isla, de repente, pareció la solución ideal, pero había un problema. Al estar deshabitada, cualquiera de los miembros del grupo podía arrepentirse del esfuerzo y sacrificio que iban a tener que hacer y delatar dónde se encontraban, por lo que decidieron quemar el barco que los había llevado y obligar a todos a levantar su propia sociedad, la que sigue hasta la actualidad.

El presente de la sociedad en la isla

Durante décadas, la sociedad que construyeron estos fugitivos se mantuvo aislada del resto del mundo. Eso fue cambiando con el tiempo y también esto trajo la posibilidad de que muchas personas abandonaran el lugar.

En la actualidad, se calcula que la población de esta isla es de apenas unas 40 personas, pero todos ellos son descendientes directos de aquellos amotinados y de las mujeres polinesias que los acompañaron en 1790.

Al ser tan pocos pobladores, las Islas Pitcairn no cuentan con una pista de aterrizaje ni tampoco con un puerto de aguas profundas; sin embargo, han sabido construir una industria basada en el turismo.

Es así que aprovechan los viajes en cruceros y yates internacionales, que se ven obligados a anclar a una distancia prudente de la costa. Una vez allí, los propios isleños se trasladan en barcas para trasladar a los turistas y les ofrecen visitas guiadas por el islote y productos artesanales del lugar.

Con el paso del tiempo, han sabido perfeccionar este método y esta industria, haciendo que sea el sistema de subsistencia de todos los descendientes de aquellos fugitivos que llegaron a una isla desierta hace más de 200 años y decidieron que fuese su hogar.