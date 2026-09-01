Ocupó una plataforma en el océano, la convirtió en su propia nación hace 60 años y desafió a un Imperio

Justamente, este último punto era el más importante para Bates. Si estaba abandonada en aguas internacionales, entonces no es de nadie, razonó. Y junto a su esposa Joan y su hijo Michael decidieron tomar posesión de ella. No solo eso, sino que también declaró la independencia del lugar, el origen de una nación y se autoproclamó Príncipe.

Pero Bates no era ningún improvisado. Lejos estuvo de declarar la independencia y luego pedir ayuda. Por el contrario, la familia convirtió la plataforma militar en su hogar e incluso diseñó e instaló su propio sistema de energía eléctrica y de desalinización de agua.

El desafío al Imperio

Pero la Declaración de Independencia no cayó nada bien en el Imperio Británico. El Reino Unido intentó varias veces desalojar a la familia Bates de lo que consideraba suyo. A ello hubo que sumarle a los violentos temporales marinos que podían destruir la instalación.

Sin embargo, Roy Bates y su familia resistieron en la plataforma y la Justicia británica falló a favor de ellos, ya que consideró que no tenía jurisdicción sobre el lugar por estar en aguas internacionales.

El país más pequeño del mundo y su estructura de negocios

A casi 60 años de ese momento, esta ex plataforma militar llamada en la actualidad Principado de Sealand se ha hecho famoso y la familia Bates ha sabido aprovecharlo y convertirlo en una fuente de ingresos que consiste en la venta de:

Títulos nobiliarios: Comercializan certificados oficiales que otorgan rangos de lord, lady, conde o barón de Sealand a compradores de todo el mundo.

Comercializan certificados oficiales que otorgan rangos de lord, lady, conde o barón de Sealand a compradores de todo el mundo. Souvenirs y filatelia: Emiten sus propias monedas, estampillas postales, banderas y pasaportes alegóricos para coleccionistas.

Además, el turismo es otra fuente de ingresos a través de viajes organizados por compañías que llevan en barco a curiosos que quieren conocer cómo es el país más pequeño del mundo y a sus gobernantes, que desafiaron al Imperio británico y le ganaron a pesar de ser solamente una familia.