"Súper Niño" en Mendoza: lo que Defensa Civil pide a las familias para cuidar las casas ante fuertes tormentas

Se vienen 8 meses de muchas lluvias en Argentina. Y Mendoza deberá estar preparada. Imagen ilustrativa.

Súper Niño en Mendoza: qué revisar en techos, patios y desagües

Una de las tareas prioritarias consiste en limpiar las canaletas y retirar hojas y basura acumuladas en los techos, de manera que el agua pueda circular sin obstáculos.

También es importante revisar el estado de las membranas y las fijaciones de las chapas, además de asegurar cualquier objeto suelto que pueda ser desplazado por las ráfagas de viento.

Los patios y terrazas deben mantenerse despejados, especialmente alrededor de las bocas de tormenta, para evitar que elementos acumulados impidan el correcto escurrimiento del agua.

Las recomendaciones son realmente importantes ante la posibilidad de precipitaciones intensas y acumulados superiores a 100 milímetros, además del riesgo de granizo y tormentas eléctricas fuertes.

Qué hacer si entra agua a la vivienda durante el Súper Niño

Defensa Civil también establece pautas para actuar durante una emergencia. Si el agua comienza a ingresar a la casa, se recomienda cortar la llave térmica general y cerrar el gas.

Las lluvias castigarán a Mendoza entre septiembre y abril. Defensa Civil recomienda proteger casas y departamentos. Imagen ilustrativa.

Durante tormentas eléctricas fuertes, además, es aconsejable desenchufar los electrodomésticos, siempre que hacerlo sea seguro.

Otra medida preventiva es preparar una mochila de emergencia. El kit debería incluir:

Una linterna

Radio a pilas

Agua embotellada

Mudas de ropa

Alimentos no perecederos

Documentos guardados en bolsas impermeables

En ese contexto bravo, Mendoza ya puso en marcha un operativo de prevención junto con los 18 municipios, la Dirección de Hidráulica e Irrigación. Entre las tareas realizadas se encuentra el retiro de más de 1.500 toneladas de residuos de los colectores aluvionales y la ejecución de seis grandes obras hidráulicas en el sur y el Pedemonte.

Además, hay que tener en cuenta que el monitoreo y las alertas también tendrán un componente digital mediante la aplicación “Mendoza por mí”.