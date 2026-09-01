Mendoza se prepara para una temporada de tormentas que podría ser especialmente intensa. Entre septiembre de 2026 y abril de 2027, las previsiones mencionadas anticipan más de 110 días con inestabilidad y un incremento de entre 30% y 60% en las precipitaciones, en el marco de lo que para el mundo será el "Súper Niño".
"Súper Niño" en Mendoza: lo que Defensa Civil pide a las familias para cuidar las casas ante fuertes tormentas
Defensa Civil pide tomar medidas antes de la temporada de tormentas, con especial atención en acequias, techos, desagües y conexiones eléctricas por el Súper Niño
Ante este escenario, Defensa Civil difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos dentro y fuera de las viviendas. La prevención comienza antes de que llegue la tormenta y hay algunas tareas que los vecinos deben realizar en sus propios hogares.
La primera advertencia está relacionada con las acequias, cunetas y canales. No se deben arrojar residuos, escombros ni restos de poda. El taponamiento de la red de drenaje vecinal es la principal causa de inundaciones en calles y viviendas.
Súper Niño en Mendoza: qué revisar en techos, patios y desagües
Una de las tareas prioritarias consiste en limpiar las canaletas y retirar hojas y basura acumuladas en los techos, de manera que el agua pueda circular sin obstáculos.
También es importante revisar el estado de las membranas y las fijaciones de las chapas, además de asegurar cualquier objeto suelto que pueda ser desplazado por las ráfagas de viento.
Los patios y terrazas deben mantenerse despejados, especialmente alrededor de las bocas de tormenta, para evitar que elementos acumulados impidan el correcto escurrimiento del agua.
Las recomendaciones son realmente importantes ante la posibilidad de precipitaciones intensas y acumulados superiores a 100 milímetros, además del riesgo de granizo y tormentas eléctricas fuertes.
Qué hacer si entra agua a la vivienda durante el Súper Niño
Defensa Civil también establece pautas para actuar durante una emergencia. Si el agua comienza a ingresar a la casa, se recomienda cortar la llave térmica general y cerrar el gas.
Durante tormentas eléctricas fuertes, además, es aconsejable desenchufar los electrodomésticos, siempre que hacerlo sea seguro.
Otra medida preventiva es preparar una mochila de emergencia. El kit debería incluir:
- Una linterna
- Radio a pilas
- Agua embotellada
- Mudas de ropa
- Alimentos no perecederos
- Documentos guardados en bolsas impermeables
En ese contexto bravo, Mendoza ya puso en marcha un operativo de prevención junto con los 18 municipios, la Dirección de Hidráulica e Irrigación. Entre las tareas realizadas se encuentra el retiro de más de 1.500 toneladas de residuos de los colectores aluvionales y la ejecución de seis grandes obras hidráulicas en el sur y el Pedemonte.
Además, hay que tener en cuenta que el monitoreo y las alertas también tendrán un componente digital mediante la aplicación “Mendoza por mí”.
En pocas palabras
- Prevención: Defensa Civil Mendoza insta a tomar medidas para proteger viviendas ante la inminente temporada de tormentas intensas.
- Recomendaciones: se aconseja limpiar techos, desagües y acequias, además de asegurar objetos ante fuertes vientos y lluvias.
- Emergencia: ante ingresos de agua, cortar la llave térmica y el gas; preparar una mochila de emergencia con elementos básicos.