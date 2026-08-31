Súper Niño en Mendoza: por qué le dicen así al fenómeno climático que puso a todos en alerta

Todos en Argentina estamos atentos a lo que suceda an la previa de la primavera con el llamado “Súper Niño ”, que comenzó a generar preocupación por sus posibles efectos sobre el clima de Mendoza durante los próximos meses. Sin embargo, hay una aclaración importante: no se trata de una tormenta ni de una categoría científica oficial.
El término se utiliza de manera informal para describir episodios de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) de intensidad excepcional, cuando el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico central supera los 2 °C respecto del promedio habitual.
Ese calentamiento extraordinario puede transferir grandes cantidades de calor y humedad a la atmósfera y modificar los patrones climáticos a escala global. Entre sus posibles consecuencias aparecen períodos con mayor frecuencia de tormentas fuertes, lluvias intensas y riesgos de inundaciones en distintas regiones del país, sobre todo en zonas de el Litoral, Buenos Aires y gran parte del centro y noreste del país.
Para Mendoza, el período de mayor atención también se ubica entre septiembre de 2026 y abril de 2027.
Posible granizo, tormentas intensas y riesgo de aluviones por el Súper Niño
Aunque los primeros días de septiembre podrían presentar condiciones agradables, con máximas de entre 20 °C y 22 °C y mañanas frías, el escenario previsto para los meses siguientes es bastante más inestable.
En ese marco, se proyectan más de 110 días con tormentas severas durante la temporada húmeda, con especial intensidad entre octubre y diciembre.
El aumento de las precipitaciones también podría elevar el riesgo de inundaciones repentinas, desbordes y aluviones en diferentes sectores de la provincia. Entre las zonas mencionadas como críticas figuran el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe, aunque se espera la caída de agua en casi toda la provincia, atentos siempre a las actualizaciones del pronóstico del tiempo del SMN.
La preocupación no se limita al llano. La situación en la cordillera también será un factor a tener en cuenta durante la temporada.
Los organismos provinciales ya activaron planes de contingencia
Las abundantes nevadas previas en alta montaña, combinadas con eventuales lluvias en altura, podrían incrementar los caudales de los ríos. Esto, a su vez, aumentaría el riesgo asociado a crecidas y aludes.
El escenario explica por qué los organismos provinciales ya activaron planes de contingencia frente a la posibilidad de una temporada caracterizada por fenómenos meteorológicos severos.
En este contexto, el “Súper Niño” debe entenderse como un fenómeno climático global capaz de modificar las condiciones atmosféricas, y no como el nombre de una tormenta que vaya a llegar a Mendoza en una fecha determinada.
Para la provincia, el principal desafío estará en atravesar los meses de mayor actividad de tormentas frente a la combinación de lluvias intensas, granizo, posibles aluviones y una mayor disponibilidad de agua en los sistemas de alta montaña.
En pocas palabras
- Fenómeno climático: el “Súper Niño” es un episodio de El Niño-Oscilación del Sur de intensidad excepcional.
- Alerta en Mendoza: se prevén lluvias intensas, granizo y aluviones entre septiembre de 2026 y abril de 2027.
- Riesgos asociados: posibles inundaciones repentinas, desbordes y crecidas de ríos por abundantes nevadas y lluvias en altura.