Súper Niño en Mendoza: por qué le dicen así al fenómeno climático que puso a todos en alerta

Las intensas lluvias protagonizarán la primavera y el verano en gran parte de Argentina. Imagen ilustrativa.

Para Mendoza, el período de mayor atención también se ubica entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Posible granizo, tormentas intensas y riesgo de aluviones por el Súper Niño

Aunque los primeros días de septiembre podrían presentar condiciones agradables, con máximas de entre 20 °C y 22 °C y mañanas frías, el escenario previsto para los meses siguientes es bastante más inestable.

En ese marco, se proyectan más de 110 días con tormentas severas durante la temporada húmeda, con especial intensidad entre octubre y diciembre.

El aumento de las precipitaciones también podría elevar el riesgo de inundaciones repentinas, desbordes y aluviones en diferentes sectores de la provincia. Entre las zonas mencionadas como críticas figuran el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe, aunque se espera la caída de agua en casi toda la provincia, atentos siempre a las actualizaciones del pronóstico del tiempo del SMN.

La preocupación no se limita al llano. La situación en la cordillera también será un factor a tener en cuenta durante la temporada.

Los organismos provinciales ya activaron planes de contingencia

Las abundantes nevadas previas en alta montaña, combinadas con eventuales lluvias en altura, podrían incrementar los caudales de los ríos. Esto, a su vez, aumentaría el riesgo asociado a crecidas y aludes.

A preparar los paraguas porque se vienen intensas lluvias en Mendoza y el resto del país. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El escenario explica por qué los organismos provinciales ya activaron planes de contingencia frente a la posibilidad de una temporada caracterizada por fenómenos meteorológicos severos.

En este contexto, el “Súper Niño” debe entenderse como un fenómeno climático global capaz de modificar las condiciones atmosféricas, y no como el nombre de una tormenta que vaya a llegar a Mendoza en una fecha determinada.

Para la provincia, el principal desafío estará en atravesar los meses de mayor actividad de tormentas frente a la combinación de lluvias intensas, granizo, posibles aluviones y una mayor disponibilidad de agua en los sistemas de alta montaña.