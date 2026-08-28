Pronóstico del tiempo para el último fin de semana de agosto: alerta por nevadas, tormentas fuertes y ráfagas extremas

Sábado 29: Mañana fría con neblinas, mínima cercana a los 7 °C y una máxima que alcanzará los 18 °C con presencia de sol.

Mañana fría con neblinas, mínima cercana a los 7 °C y una máxima que alcanzará los 18 °C con presencia de sol. Domingo 30: Viento circulando desde el este, mínima de 10 °C en la Ciudad de Buenos Aires y máxima que rozará los 19 °C, con nubosidad en aumento hacia la noche.

Viento Zonda y ráfagas de 130 km/h en la región del NOA

El oeste del Noroeste Argentino (NOA) permanecerá, según el SMN y el sitio especializado Meteored, bajo advertencia por vientos intensos de altura. Durante la tarde del sábado, la cordillera de Catamarca y La Rioja registrará ráfagas del sector oeste que podrían alcanzar velocidades de entre 120 y 130 km/h.

Asimismo, rige un alerta por viento Zonda para el domingo en la precordillera de la región. El fenómeno generará ráfagas secas superiores a los 80 km/h, provocando un repentino incremento de la temperatura, ambiente extremadamente seco y marcada reducción de la visibilidad en los parajes afectados.

Alerta por nevadas persistentes y lluvias en la Patagonia

En el sur del país, la masa de aire frío mantendrá las condiciones invernales durante todo el fin de semana. El SMN emitió un alerta por nevadas para la zona cordillerana de Río Negro y Chubut hacia la noche del sábado, con acumulados previstos de hasta 30 cm de nieve.

En las áreas más bajas de la cordillera de Neuquén, la inestabilidad se manifestará en forma de precipitaciones abundantes, con valores que podrían superar los 45 mm acumulados. El resto de la región patagónica presentará un ambiente gélido, heladas matinales y nubosidad variable sin ráfagas de consideración.

Cómo estará el fin de semana en Mendoza

Según el Servicio Mteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo durante el fin de semana estará así en Mendoza:

Sábado 29: Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera. Máxima: 19°C y Mínima: 8°C

19°C y 8°C Domingo 30: Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector norte. Nevadas en cordillera. Máxima: 21°C y Mínima: 7°C