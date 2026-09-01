Alerta por el "Súper Niño": cómo evitar criaderos de dengue tras las intensas lluvias

Por este motivo, la acumulación repetida de agua clara y estancada tras cada una de las tormentas proyectadas convierte a patios, jardines y balcones en entornos propicios para que las hembras depositen sus huevos.

Las lluvias intensas se harían presente ante este fenómeno.

Frente a la inminente llegada del Súper Niño, las autoridades sanitarias enfatizan que la medida más efectiva no es la fumigación masiva, que solo elimina al mosquito adulto en un porcentaje reducido, sino la erradicación metódica de los criaderos después de cada episodio de lluvia.

Prestá atención: cómo evitar los criaderos de dengue en casa

Para cortar el ciclo biológico del insecto antes de que las larvas completen su desarrollo, se recomienda aplicar las siguientes pautas de manera preventiva: