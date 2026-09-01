Alerta por el "Súper Niño": cómo evitar criaderos de dengue tras las intensas lluvias

Las proyecciones oficiales anticipan la llegada del fenómeno conocido como El Niño en su versión más severa, denominada coloquialmente como Súper Niño, lo que se traducirá en un incremento notable del porcentaje de humedad y en más de 110 días acompañados por tormentas intensas durante los próximos ocho meses.
Si bien el aporte del agua resulta indispensable para los cauces provinciales, las constantes precipitaciones traen consigo una amenaza directa para la salud pública: la proliferación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.
Por qué el dengue se presenta en este tipo de fenómenos
A diferencia de las especies de mosquitos silvestres que habitan en grandes espejos de agua o en canales rurales, el vector del dengue es de hábitos estrictamente domiciliarios y urbanos.
Por este motivo, la acumulación repetida de agua clara y estancada tras cada una de las tormentas proyectadas convierte a patios, jardines y balcones en entornos propicios para que las hembras depositen sus huevos.
Frente a la inminente llegada del Súper Niño, las autoridades sanitarias enfatizan que la medida más efectiva no es la fumigación masiva, que solo elimina al mosquito adulto en un porcentaje reducido, sino la erradicación metódica de los criaderos después de cada episodio de lluvia.
Prestá atención: cómo evitar los criaderos de dengue en casa
Para cortar el ciclo biológico del insecto antes de que las larvas completen su desarrollo, se recomienda aplicar las siguientes pautas de manera preventiva:
- Descarte de recipientes: vaciar, dar vuelta o colocar bajo techo todos los objetos que puedan juntar agua, como baldes, palanganas, latas, juguetes o macetas en desuso.
- Limpieza profunda de bebederos: no basta con reemplazar el agua acumulada por las tormentas. Es imprescindible refregar con un cepillo o esponja las paredes internas de las vasijas de las mascotas y floreros, ya que los huevos del mosquito quedan adheridos firmemente a las superficies secas.
- Mantenimiento de canaletas y techos: la acumulación de hojas y basura en los desagües pluviales suele generar estancamientos invisibles a simple vista. Limpiar los techos evita la formación de criaderos en altura.
- Atención en piletas y tanques: los depósitos de agua deben permanecer herméticamente tapados. En el caso de piletas de lona, es clave estirar bien las lonas cobertoras para impedir que el agua de lluvia forme bolsas sobre la superficie.
En pocas palabras
- Alerta por Súper Niño: se anticipa un fenómeno con aumento de humedad y abundantes tormentas.
- Riesgo de Dengue: las lluvias intensas favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti.
- Prevención en casa: se recomienda erradicar criaderos vaciando y limpiando recipientes expuestos al agua.