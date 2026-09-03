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De entrenar en el conteiner de River a ser compañero de Messi en el Inter Miami

El futbolista dejó River y fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami. Ahora, será compañero de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otros

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi y Luis Suárez sumaron un nuevo compañero en Inter Miami.

Lionel Messi y Luis Suárez sumaron un nuevo compañero en Inter Miami.

Inter Miami dio el golpe en el cierre del libro de pases y confirmó la llegada de Matías Galarza Fonda. El mediocampista paraguayo, que estuvo entrenando en el famoso conteiner de River, será ahora compañero de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, entre otros, en Las Garzas.

El traspaso entre el conjunto de Núñez y los de Florida se cerró mediante un préstamo con opción de compra. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula por la cual dicha opción se transformará en obligación si el volante disputa un porcentaje determinado de partidos.

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Matías Galarza Fonda dejó River y continuará su carrera en Estados Unidos.

Galarza Fonda es compañero de Messi en Inter Miami

Matías Galarza Fonda, de 24 años, le puso fin a su compleja situación en River luego de notificar su decisión de no volver a entrenarse en el predio de Cantilo, donde permanecen marginados Fabricio Bustos y Matías Viña.

Tras su regreso en julio desde Atlanta United, el futbolista no fue considerado en el Millonario quedó apartado del plantel y terminó envuelto en una polémica por un posteo luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.

Mientras permanecía en Paraguay a la espera de resolver su futuro Inter Miami, ahora dirigido por el Kyli González, concretó su incorporación y lo presentó en sus canales oficiales de comunicación bajo el lema "Talento paraguayo en Miami".

El préstamo incluye una opción de compra fijada en 3 millones de dólares por el 50% del pase, la cual pasará a ser una obligación de compra si el jugador participa en al menos el 66% de los encuentros disputados por el elenco de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

En la estructura del traspaso, River preserva el 70% del pase, mientras que Talleres conserva el porcentaje restante. A la entidad cordobesa se le habían pagado 3,5 millones de dólares a mediados de 2025, cuando Marcelo Gallardo era todavía el DT.

A lo largo de su etapa en el Millonario, el volante cosechó 14 partidos disputados sin registrar goles ni asistencias. En contraste, durante su participación en el Mundial con la Selección de Paraguay, acumuló cuatro presentaciones en las que convirtió un gol frente a Turquía y brindó una asistencia contra Alemania.

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