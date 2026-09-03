De entrenar en el conteiner de River a ser compañero de Messi en el Inter Miami

Tras su regreso en julio desde Atlanta United, el futbolista no fue considerado en el Millonario quedó apartado del plantel y terminó envuelto en una polémica por un posteo luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.

Mientras permanecía en Paraguay a la espera de resolver su futuro Inter Miami, ahora dirigido por el Kyli González, concretó su incorporación y lo presentó en sus canales oficiales de comunicación bajo el lema "Talento paraguayo en Miami".

El préstamo incluye una opción de compra fijada en 3 millones de dólares por el 50% del pase, la cual pasará a ser una obligación de compra si el jugador participa en al menos el 66% de los encuentros disputados por el elenco de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

En la estructura del traspaso, River preserva el 70% del pase, mientras que Talleres conserva el porcentaje restante. A la entidad cordobesa se le habían pagado 3,5 millones de dólares a mediados de 2025, cuando Marcelo Gallardo era todavía el DT.

A lo largo de su etapa en el Millonario, el volante cosechó 14 partidos disputados sin registrar goles ni asistencias. En contraste, durante su participación en el Mundial con la Selección de Paraguay, acumuló cuatro presentaciones en las que convirtió un gol frente a Turquía y brindó una asistencia contra Alemania.