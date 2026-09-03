La historia detrás de la gesta por el campeonato de Jockey Club en el Nacional C15 de futsal

Francisco Dalla Torre (a la izquierda de la imagen) junto a su cuerpo técnico.

A continuación, la palabra del estratega detrás del éxito de la C15 de Jockey.

De la planificación a la cancha: una logística impecable

Detrás del éxito deportivo existió un trabajo organizativo silencioso que comenzó con muchos meses de anticipación. La participación en un torneo de escala nacional exigió un esfuerzo coordinado entre el cuerpo técnico, la dirigencia y las familias de los chicos.

"La logística para disputar este torneo la veníamos preparando desde principios de año. Sabíamos que íbamos a tener el Nacional en esta fecha, así que comenzamos a organizarnos con bastante anticipación. Lo primero que hicimos fue una reunión con los padres para comentarles el proyecto y, por suerte, desde el primer momento tuvimos una respuesta muy positiva. Se pusieron de acuerdo rápidamente y nos acompañaron muchísimo durante todo el proceso", detalló Dalla Torre.

Ese nivel de detalle se trasladó a la rutina diaria durante el certamen. La delegación se hospedó en un complejo con duplex donde se distribuyeron los juveniles en diferentes departamentos con grupos de cinco jugadores, mientras el cuerpo técnico se alojó por separado: "Nuestra rutina era bastante organizada: entrenábamos en el club, regresábamos al hospedaje para descansar y luego nos trasladábamos nuevamente para disputar los partidos".

¡El Jockey ya salió campeón! Gentileza: Suela Producciones.

"En cuanto a la indumentaria, al comienzo de la semana del torneo cada jugador recibió dos juegos de camiseta, uno azul y otro negro. Cada uno asumió la responsabilidad de cuidarlos, lavarlos y mantenerlos en condiciones. Fue una logística que llevó mucho tiempo de organización, pero que salió muy bien gracias al compromiso de los padres, los jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente que colaboró", añadió el DT.

Este engranaje estuvo sostenido por un equipo de trabajo compuesto por cinco profesionales: Francisco Dalla Torre al frente del equipo como director técnico, Brian Escheraray como ayudante de campo, Lucas Córdoba a cargo de la preparación física, Federico Martín en la kinesiología y Facundo Pérez en la función de delegado: "Fue fundamental contar con un grupo de trabajo tan comprometido. Más allá de las funciones específicas de cada uno, todos estuvimos presentes para acompañar a los chicos y trabajar por un mismo objetivo, tanto dentro como fuera de la cancha".

Jockey Club ganó su primer nacional en la categoría.

Un triplete de campeones y el sello distintivo de Jockey Club

Jockey Club Mendoza puede obstentar ser campeón en las categorías C15, C17 y C20, situación que llena de orgullo a la institución: "No era algo que hubiéramos pensado como objetivo desde un principio, pero hoy, al mirar todo lo conseguido, creo que habla muchísimo del trabajo que se viene realizando en el club desde las categorías infantiles".

La solidez defensiva del equipo también tuvo su premio individual y colectivo: la obtención de la valla menos vencida del torneo compartida por los dos arqueros del plantel, Juan Milutin y Agustín Ubaldini: "Estamos muy contentos por ellos. Es un reconocimiento muy importante a nivel personal, pero también representa el trabajo de todo el equipo".

Agustín Ubaldini Ibach fue uno de los arqueros premiados. Gentileza: Suela Producciones.

"Lo más lindo es la relación que tienen entre ellos; sabían que en algunos partidos podía atajar uno, en otros el otro e incluso podían tener minutos los dos, pero siempre mantuvieron una competencia muy sana. Se apoyaron constantemente y entendieron que el objetivo colectivo estaba por encima de cualquier situación individual", explicó el DT campeón.

Apuesta al desarrollo y la mentalidad de campeón

Una de las decisiones más significativas del cuerpo técnico a comienzos de año fue la inclusión de tres jugadores de categoría C13 en el plantel de C15, una apuesta vinculada a la madurez y al crecimiento de las promesas del club.

"Fue una decisión que tomamos porque considerábamos que tenían la madurez suficiente para afrontar el desafío de competir con jugadores más grandes. No fue solamente una cuestión técnica o física, sino principalmente mental", explicó el técnico.

Los juveniles consiguieron un triunfo histórico.

"A partir de C15 la competencia comienza a tener otra exigencia, y poder vivirla desde más chicos les permite sumar experiencia, aprender y prepararse para lo que viene. Creo que también habla de la filosofía que buscamos transmitir dentro del club: que no importa solamente la categoría en la que estés...

...sino el esfuerzo y las ganas que demuestres. ...sino el esfuerzo y las ganas que demuestres.

Al momento de analizar la clave para levantar la copa nacional, Dalla Torre apunta de forma directa al factor humano y a la fortaleza grupal construida durante los meses de preparación: "Durante todo este proceso logramos construir una familia. Todos tirábamos para el mismo lado: al que le tocaba jugar y al que por ahí tenía que esperar su oportunidad. Fuimos partido tras partido, sin regalar nada y con un objetivo muy claro:

Queríamos jugar los siete partidos del torneo. Queríamos jugar los siete partidos del torneo.

"En definitiva, creo que levantamos la copa por el equipo que se formó, por las ganas que tenía cada uno y porque todos entendimos que el objetivo colectivo estaba por encima de cualquier individualidad", continuó analizando el DT.

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Liderar con el ejemplo a los 23 años

Conducir un grupo de chicos de 14 y 15 años teniendo solo 23 implica un desafío particular de liderazgo, donde la cercanía generacional se transforma en un puente de empatía y transmisión de valores.

"Es una responsabilidad muy linda. Hoy tengo 23 años y dirijo a chicos de 14 y 15, por lo que muchas veces la diferencia de edad no es tan grande. Pero desde mi lugar siempre intento acompañarlos, guiarlos y buscar lo mejor para cada uno de ellos", analizó.

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Francisco Della Torre jugó toda su vida en Jockey Club y el sentido de pertenencia es intachable: "Desde chico jugué en este club y tuve la suerte de que los más grandes me inculcaran muchos valores y una mentalidad competitiva que hoy intento transmitirles. Jockey tiene una identidad muy marcada: competir, esforzarse y buscar siempre dar lo mejor, pero sin dejar de lado la formación de los chicos como personas y como deportistas".

"Los resultados son consecuencia del trabajo, pero para mí es igual de importante que los chicos se lleven valores y entiendan lo que representa defender los colores del club", concluyó el entrenador que se animó a mirar a futuro y declarar: "Nuestro próximo objetivo es el Torneo Clausura organizado por FEFUSA".

Hoy celebran el orgullo de ser campeones nacionales, pero al ver la pasión y los valores de este grupo, queda la certeza de que su historia de grandeza recién comienza a escribirse.

La final fue de Jockey Club Mendoza tras ganar 3 a 2. Gentileza: Suela Producciones.

El equipo campeón

Arqueros:

Juan Milutin.

Agustín Ubaldini Ibach.

Postes:

Benjamín Nicosia.

Zuriel Pizarro.

Jeremías Jabdor.

Alas:

Juan Ignacio Moreno.

Tiziano Páez.

Juan Montivero.

Bautista Rodríguez.

Thiago Llanquín.

Emiliano Isgro.

Pivots:

Pedro Dolci.

Michael González.

Benjamín Luna.

Octavio Valpreda.

Cuerpo técnico:

Francisco Dalla Torre - Director Técnico.

Brian Escheraray - Ayudante de campo.

Lucas Córdoba - Preparador físico.

Federico Martín - Kinesiólogo.

Facundo Pérez - Delegado.

Coordinación: