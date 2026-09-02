Boca le ganó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina

Sebastián Villa ingresó en el complemento y Boca se hizo más punzante en ataque.

El partido Boca vs. Vélez por Copa Argentina

Primer tiempo

A los 10' se detuvo el juego para rendirle un homenaje a Lionel Messi, retirado de la Selección Argentina, con un minuto de aplausos.

El inicio del partido mostró un juego ambicioso por parte de ambos equipos, con más llegadas de Vélez, pero a los 21' Boca tuvo la chance más clara. Ingresó al área Merentiel, por izquierda, y su centro no puso ser aprovechado por Belmonte, que desde el suelo trató de rematar entre los dos centrales velezanos, y el rebote le quedó a Ascacibar, que remató desviado de frente al arco.

Robertone, de Vélez, habla con Paredes tras un choque de cabezas. El Xeneize y el Fortín cierran los octavos de final de la Copa Argentina.

Promediando el primer período Boca tuvo más tiempo el control del balón y generó un par de situaciones propicias para abrir el marcador.

A los 42' Tomás Belmonte quedó mano a mano con el arquero mendocino Tomás Marchiori, pero le pegó mal y la tiró por sobre el travesaño en otra clara llegada Xeneize.

El complemento

Apenas reiniciado el juego, la primera chance del segundo tiempo para el Xeneize. Primero fue Sebastián Villa con un envío que rebotó en Merentiel, y después con un disparo de Velasco taponado por la defensa de Vélez. Arruabarrena apostó a mayo peso ofensivo e hizo ingresar a Enner Valencia (por Merentiel).

A los 67' Leandro Paredes le metió un pase diagonal a Velasco, que ingresó por derecha, y cruzó el remate al segundo palo, pasando la pelota rozando el segundo poste de Marchiori.

Cerca del final de los 90' reglamentarios, Vélez aprovechó el mayor resto físico de los suyos y puso a su rival en aprietos y obligando a Álvaro Montero a dar respuestas para evitar el gol.

A los 91' (adicionaron 4), Dilan Godoy marró un penal estrellando su disparo contra el poste derecho de Montero y desperdició la mejora chance de ganara el partido. La sanción nació en una falta del arquero sobre Escobar, que quedó sólo para rematar, tras una contra veloz.