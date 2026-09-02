En la llave por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca se impuso a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba. El encuentro se definió desde los 12 pasos y Álvaro Montero demostró sus dotes de atajador de penales, conteniendo dos disparos.
Boca le ganó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final de la Copa Argentina
Boca y Vélez se enfrentaron en Córdoba, y el Xeneize se impuso por penales 4 a 3 (0 a 0). El ganador juega con Racing por cuartos de final de la Copa Argentina
Bajo el arbitraje de Sebastián Zunino El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, se impuso 4 a 3 en la definición por penales, tras igualar en los 90' reglamentarios. Para el ganador anotaron sus disparos desde los 12 pasos, Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios. Marchiori le atajó el envío a Enner Valencia. Para Vélez concretaron Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro. Montero le atajó a Elías Gómez, y Thiago Silvero.
Boca Juniors se metió entre los ocho mejores equipos de la competencia. En la instancia de cuartos de final se verán las caras con Racing, equipo que viene de eliminar a Belgrano.
El partido Boca vs. Vélez por Copa Argentina
Primer tiempo
A los 10' se detuvo el juego para rendirle un homenaje a Lionel Messi, retirado de la Selección Argentina, con un minuto de aplausos.
El inicio del partido mostró un juego ambicioso por parte de ambos equipos, con más llegadas de Vélez, pero a los 21' Boca tuvo la chance más clara. Ingresó al área Merentiel, por izquierda, y su centro no puso ser aprovechado por Belmonte, que desde el suelo trató de rematar entre los dos centrales velezanos, y el rebote le quedó a Ascacibar, que remató desviado de frente al arco.
Promediando el primer período Boca tuvo más tiempo el control del balón y generó un par de situaciones propicias para abrir el marcador.
A los 42' Tomás Belmonte quedó mano a mano con el arquero mendocino Tomás Marchiori, pero le pegó mal y la tiró por sobre el travesaño en otra clara llegada Xeneize.
El complemento
Apenas reiniciado el juego, la primera chance del segundo tiempo para el Xeneize. Primero fue Sebastián Villa con un envío que rebotó en Merentiel, y después con un disparo de Velasco taponado por la defensa de Vélez. Arruabarrena apostó a mayo peso ofensivo e hizo ingresar a Enner Valencia (por Merentiel).
A los 67' Leandro Paredes le metió un pase diagonal a Velasco, que ingresó por derecha, y cruzó el remate al segundo palo, pasando la pelota rozando el segundo poste de Marchiori.
Cerca del final de los 90' reglamentarios, Vélez aprovechó el mayor resto físico de los suyos y puso a su rival en aprietos y obligando a Álvaro Montero a dar respuestas para evitar el gol.
A los 91' (adicionaron 4), Dilan Godoy marró un penal estrellando su disparo contra el poste derecho de Montero y desperdició la mejora chance de ganara el partido. La sanción nació en una falta del arquero sobre Escobar, que quedó sólo para rematar, tras una contra veloz.