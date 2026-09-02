Darío Franco palpitó el choque de Gimnasia ante el Xeneize: "Boca siempre está obligado a ganar"

Gimnasia y Esgrima quiere dar el gran golpe este sábado en el estadio Víctor Legrotaglie, en el gran duelo ante Boca Juniors, en un cita histórica para el club y para los hinchas del Lobo, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló del gran choque ante Boca, que se disputará este sábado desde las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima quiere dar el gran golpe este sábado en el estadio Víctor Legrotaglie, en el gran duelo ante Boca Juniors, en un cita histórica para el club y para los hinchas del Lobo, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.
Darío Franco, el conductor del equipo tras la práctica de este miércoles en el predio, dejó sus sensaciones del gran momento que vive el equipo y del partido que se viene el próximos sábado desde las 16.30.
El Lobo viene de hacer historia en el triunfo por 3 a 0 frente a Independiente de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América, buscará su cuarto triunfo seguido en el Clausura y su séptimo triunfo del año de local; como dato de color, todos los partidos ganados fueron con Darío Franco como entrenador.
"Es un lindo momento que estamos viviendo como equipo. Es muy importante enfrentar a este tipo de rivales, con la jerarquía, la trayectoria de estos jugadores, la historia de este club. Tenemos que disfrutar de poder jugar este partido, en nuestra cancha, sabemos lo que representa", arracó diciendo el DT del Lobo.
Con respecto a jugar ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie, admitió: "Nosotros deseábamos jugar este encuentro en nuestra cancha, con todos nuestros hinchas, esperamos regalarle otro triunfo a toda la gente".