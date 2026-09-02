Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Fútbol

Darío Franco palpitó el choque de Gimnasia ante el Xeneize: "Boca siempre está obligado a ganar"

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló del gran choque ante Boca, que se disputará este sábado desde las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, habló de lo que representa jugar ante Boca.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, habló de lo que representa jugar ante Boca.

Gimnasia y Esgrima quiere dar el gran golpe este sábado en el estadio Víctor Legrotaglie, en el gran duelo ante Boca Juniors, en un cita histórica para el club y para los hinchas del Lobo, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

Darío Franco, el conductor del equipo tras la práctica de este miércoles en el predio, dejó sus sensaciones del gran momento que vive el equipo y del partido que se viene el próximos sábado desde las 16.30.

El Lobo viene de hacer historia en el triunfo por 3 a 0 frente a Independiente de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América, buscará su cuarto triunfo seguido en el Clausura y su séptimo triunfo del año de local; como dato de color, todos los partidos ganados fueron con Darío Franco como entrenador.

Dar&iacute;o Franco, el conductor de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco, el conductor de Gimnasia y Esgrima.

"Es un lindo momento que estamos viviendo como equipo. Es muy importante enfrentar a este tipo de rivales, con la jerarquía, la trayectoria de estos jugadores, la historia de este club. Tenemos que disfrutar de poder jugar este partido, en nuestra cancha, sabemos lo que representa", arracó diciendo el DT del Lobo.

Con respecto a jugar ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie, admitió: "Nosotros deseábamos jugar este encuentro en nuestra cancha, con todos nuestros hinchas, esperamos regalarle otro triunfo a toda la gente".

Cuatro frases de Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima

  • "Con Boca la forma de jugar no va a cambiar. Tenemos que seguir mostrando nuestro juego, el del protagonismo, ser un equipo intenso. Este grupo cada partido, muestra mejoría y eso nos obliga a seguir mejorando y a seguir a exigiéndonos".
  • Boca siempre está obligado a ganar. No nos modifica en nada el resultado de Boca por Copa Argentina de esta noche con Vélez".
  • "El reconocimiento hacia este club, es gracias a los jugadores, que son los que entran a la cancha y tienen un buen funcionamiento y cada partido tratan de crecer".
  • "El trabajo del entrenador se ve reflejado dentro del campo de juego. Soy un agradecido a los jugadores".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas