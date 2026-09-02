Darío Franco palpitó el choque de Gimnasia ante el Xeneize: "Boca siempre está obligado a ganar"

Darío Franco, el conductor del equipo tras la práctica de este miércoles en el predio, dejó sus sensaciones del gran momento que vive el equipo y del partido que se viene el próximos sábado desde las 16.30.

El Lobo viene de hacer historia en el triunfo por 3 a 0 frente a Independiente de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América, buscará su cuarto triunfo seguido en el Clausura y su séptimo triunfo del año de local; como dato de color, todos los partidos ganados fueron con Darío Franco como entrenador.