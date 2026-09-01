Gimnasia y Esgrima vs. Boca: todo lo que hay que saber de la venta de las entradas

La entidad del Parque informó que "los socios podrán ingresar al estadio sólo con el DNI, con la cuota de septiembre paga. Podrán abonarla hasta el viernes a las 20".

Los precios de las entradas para los no socios de Gimnasia y Esgrima

Popular General: $50.000

Popular Damas: $25.000

Popular Menor: $13.000

Platea Norte: $100.000

Platea Oeste: $150.000

Gimnasia y Esgrima está en un gran momento

El Lobo vive un gran momento futbolístico. Viene de golear por 3 a 0 a Independiente en el mismísimo Libertadores de América con un doblete de Facundo Lencioni y un gol de Esteban Fernández.

Gimnasia y Esgrima está segundo en la Zona A con 15 unidades, una menos que el líder Instituto. Además está noveno en los promedios del descenso y acumula 34 puntos en la tabla anual y marcha en el puesto 12, por lo que está cerca de ingresar en la Copa Sudamericana.

Mientras que Boca viene de vencer a Lanús por 1 a 0 y siempre genera expectativa cada vez que viene a Mendoza.

Se viene un gran partido en el Legrotaglie, que lucirá colmado.