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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima vs. Boca: todo lo que hay que saber de la venta de las entradas

Hay gran expectativa por el partido Gimnasia y Esgrima vs. Boca Juniors, que se jugará el próximo sábado desde las 16.30 en el Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima agotaron las entradas para el partido contra Boca.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima agotaron las entradas para el partido contra Boca.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El partido Gimnasia y Esgrima vs. Boca Juniors, que se jugará el próximo sábado desde las 16.30, por la octava fecha del Torneo Clausura en el estadio Víctor Legrotaglie, genera gran expectativa. Los hinchas del Lobo agotaron la primera preventa de entradas, pero la dirigencia del Mensana anunció que pondrá a la venta más boletos para los no socios.

El partido entre el equipo dirigido por Darío Franco y el conjunto que orienta Rodolfo Arruabarrena se jugará sólo con público local.

Los hinchas del Lobo disfrutan del buen momento del equipo.

Los hinchas del Lobo disfrutan del buen momento del equipo.

En el transcurso de la tarde el Mensana pone en acción la segunda preventa en la página Global Fan para los no socios.

La entidad del Parque informó que "los socios podrán ingresar al estadio sólo con el DNI, con la cuota de septiembre paga. Podrán abonarla hasta el viernes a las 20".

Los precios de las entradas para los no socios de Gimnasia y Esgrima

  • Popular General: $50.000
  • Popular Damas: $25.000
  • Popular Menor: $13.000
  • Platea Norte: $100.000
  • Platea Oeste: $150.000

Gimnasia y Esgrima está en un gran momento

El Lobo vive un gran momento futbolístico. Viene de golear por 3 a 0 a Independiente en el mismísimo Libertadores de América con un doblete de Facundo Lencioni y un gol de Esteban Fernández.

Gimnasia y Esgrima está segundo en la Zona A con 15 unidades, una menos que el líder Instituto. Además está noveno en los promedios del descenso y acumula 34 puntos en la tabla anual y marcha en el puesto 12, por lo que está cerca de ingresar en la Copa Sudamericana.

Mientras que Boca viene de vencer a Lanús por 1 a 0 y siempre genera expectativa cada vez que viene a Mendoza.

Se viene un gran partido en el Legrotaglie, que lucirá colmado.

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