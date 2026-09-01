La historia mágica de la lapicera con la que Lionel Messi estampó su despedida de la Selección

La carta de Lionel Messi con un guiño a Harry Potter.

Lionel Messi eligió un objeto cargado de simbolismo

La lapicera que eligió Messi está confeccionada en un cuerpo metálico dorado con el logotipo oficial de Harry Potter estampado en color negro. En su extremo superior destaca la figura del célebre Giratiempo - el Time-Turner perteneciente al personaje de Hermione Granger -, el cual mantiene su tradicional estructura circular con un pequeño reloj de arena ubicado en el centro, conocido dentro de la ficción por ser un artefacto mágico capaz de retroceder en el tiempo.

El objeto tomó gran importancia en Harry Potter y el prisionero de Azkaban (el tercer libro de la saga) donde Hermione Granger recibe uno para poder asistir a las diferentes clases que quería tomar en Hogwarts (el colegio donde estudiaban los amigos) y luego lo utiliza para modificar el destino de Sirius Black y Buckbeak.

Este accesorio cobró una carga metafórica singular al reposar sobre el folio en el que el atacante repasaba las dos décadas transcurridas desde sus primeros pasos con la camiseta albiceleste.

La familia Messi es fans de Harry Potter.

La imagen resultó contundente: la figura que ponía fin a su etapa en el seleccionado abordaba la fugacidad de los años junto a un objeto concebido para regresar en el tiempo; algo que sus hinchas seguiremos haciendo el ver sus goles y su paso por la Selección argentina.

La temporalidad es el hilo conductor del mensaje difundido por el 10. A lo largo del escrito se entrelazan dos décadas signadas por el esfuerzo, el trago amargo de las derrotas, los severos juicios del entorno y las definiciones esquivas, una extensa travesía que halló su recompensa en el ciclo glorioso lo llevó a lo más alto del mundo.

¿Cuánto cuesta el Giratiempo al que hizo referencia Lionel Messi?

Hubo rumores que indicaron que en realidad el dibujo de la lapicera era de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que a su lado habían tres estrellas; no obstante, el artículo es real y se comercializa en diferentes páginas y tiendas con precios que varían entre los 20 mil a los 25 mil pesos (aunque no son la réplica que tiene Lionel Messi).

La lapicera que utilizó Lionel Messi.

Por otro lado, los fanáticos pueden adquirir el Giratiempo en Mercado Libre donde hay opciones con precios que comienzan desde 6 mil pesos aunque dependiendo la calidad y funcionalidad pueden llegar a los 30 mil pesos.