Los Pumas vs Australia en Mendoza: cuándo juegan y cómo comprar entradas

En ambos casos la actividad será a puertas cerradas y a la espera de que los entrenadores Felipe Contepomi y Less Kiss anuncien las formaciones durante la jornada del jueves.

Venta de entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Santiago Carreras estará en el equipo inicial de Los Pumas para jugar contra Australia. Aquí trabajando potencia en el gimnasio el gimnasio Sport Club de nuestra capital.

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.

Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.

Los precios de las entradas