Los Pumas vs Australia en Mendoza: cuándo juegan y cómo comprar entradas

Los Pumas y los Wallabies ya se entrenan en Mendoza en vistas del segundo test match de la serie entre ambos seleccionados. El encuentro se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y será televisado en vivo por ESPN y Disney Plus.
El seleccionado nacional tuvo una jornada de trabajo entre el Hotel Hilton y el gimnasio Sport Club ya que recién este martes por la mañana tendrán su primera práctica de campo en Los Tordos en vistas del que será su último encuentro como local en esta temporada.
Por el lado de Australia, los Wallabies el lugar de concentración es el Hotel Diplomatic y los entrenamientos en Marista.
En ambos casos la actividad será a puertas cerradas y a la espera de que los entrenadores Felipe Contepomi y Less Kiss anuncien las formaciones durante la jornada del jueves.
Venta de entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.
La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.
La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.
Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.
Los precios de las entradas
- GENERAL NORTE - $25.000
- PLATEA ESTE - $50.000
- PLATEA OESTE - $80.000
- PREFERENCIAL - $200.000
En pocas palabras
- Los Pumas: Enfrentan a los Wallabies en su último partido de local en Mendoza este sábado.
- Entradas: Aún disponibles en Ticketek y a través de clubes locales, con precios que varían entre $25.000 y $200.000.
- Impacto: El evento deportivo busca posicionar a Mendoza como sede de competencias internacionales y beneficiar a los clubes.