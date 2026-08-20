Quiénes son los Wallabies que llegarán a Mendoza para enfrentar a Los Pumas

El plantel australiano, compuesto por 19 forwards y 15 backs, se reunirá en Sidney el sábado antes de partir a Buenos Aires el domingo: "La gira por Argentina supone otro duro desafío para nosotros como grupo; sabemos que exigirá que elevemos nuestro nivel mientras seguimos trabajando para construir y desarrollar nuestro juego", dijo Kiss.

Los Pumas y Australia jugarán el sábado 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16:00 hs), mientras que la revancha será el sábado 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas (18:00 hs).

Las visitas de los Wallabies a Mendoza

30/10/1979 Mendoza 4 - Australia 43, en la Villa Marista

17/10/1987 Mendoza 3 - Australia 40, en el Malvinas

4/10/2014 Los Pumas 21 - Australia 17, en el Malvinas

25/7/2015 Los Pumas 9 - Australia 34, en el Malvinas

7/10/2017 Los Pumas 20 - Australia 37, en el Malvinas

6/8/2022 Los Pumas 26- Australia 41, en el Malvinas

Los Pumas y Australia jugaron en el Malvinas en 2022.

El plantel de los Wallabies para jugar con Los Pumas

Forwards (19)

Allan Alaalatoa (Brumbies, 92)

Angus Bell (Waratahs, 55)

Charlie Cale (Brumbies, 4)

Josh Canham (Reds, 6)

Massimo de Lutiis (Reds, 1)

Tom Hooper (Exeter Chiefs (Ing.), 23)

Isaac Kailea (Waratahs, 8)

Fraser McReight (Reds, 44)

Josh Nasser (Reds, 15)

Brandon Paenga-Amosa (Western Force, 29)

Billy Pollard (Brumbies, 22)

Aidan Ross (Reds, 5)

Lukhan Salakaia-Loto (Reds, 46)

Lachlan Shaw (Brumbies, 3)

Carlo Tizzano (Western Force, 16)

Taniela Tupou (Racing 92 (Francia), 72)

Rob Valetini (Brumbies, 66)

Jeremy Williams (Western Force, 30)

Harry Wilson (c) (Queensland Reds, 41)

Backs (15)

Filipo Daugunu (Reds, 23)

Ben Donaldson (Western Force, 23)

Carter Gordon (Reds, 11)

Isaac Henry (Reds, 2)

Len Ikitau (Brumbies, 53)

Max Jorgensen (Waratahs, 25)

Ryan Lonergan (Brumbies, 10)

Tate McDermott (Reds, 55)

Declan Meredith (Brumbies, 3)

Hunter Paisami (Reds, 37)

Dylan Pietsch (Western Force, 11)

Harry Potter (Waratahs, 14)

Joseph-Aukuso Suaalii (Waratahs, 22)

Kalani Thomas (Reds, 1)

Tom Wright (Brumbies, 48)

Venta de entradas para ver a Los Pumas en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % quedará para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

El triunfo de Los Pumas en el Malvinas en 2014 fue el primero en la historia del Rugby Championship.

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permitirá que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.

Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.

Los precios de las entradas