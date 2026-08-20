Quiénes son los Wallabies que llegarán a Mendoza para enfrentar a Los Pumas

Los Wallabies confirmaron el plantel de 34 jugadores que llegará este domingo al país para disputar una serie de dos partidos con Los Pumas, en Jujuy y Mendoza, respectivamente.
Los Wallabies confirmaron el plantel de 34 jugadores que llegará este domingo al país para disputar una serie de dos partidos con Los Pumas, en Jujuy y Mendoza, respectivamente.
Len Ikitau, figura en la temporada pasada, vuelve al equipo tras una lesión en el tobillo que le impidió jugar en las recientes victorias ante Japón en Osaka (35-32) y Townsville (56-17) debido a una lesión de tobillo. Otro regreso estelar es el de Joseph-Aukuso Suaalii, ausente en el segundo encuentro ante los nipones.
El plantel de 34 jugadores mantiene la base designada por el flamante entrenador Les Kiss e incluye a Massimo De Lutiis quien debutó y se convirtió en jugador número 1000 en la historia de los Wallabies.
El plantel australiano, compuesto por 19 forwards y 15 backs, se reunirá en Sidney el sábado antes de partir a Buenos Aires el domingo: "La gira por Argentina supone otro duro desafío para nosotros como grupo; sabemos que exigirá que elevemos nuestro nivel mientras seguimos trabajando para construir y desarrollar nuestro juego", dijo Kiss.
Los Pumas y Australia jugarán el sábado 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16:00 hs), mientras que la revancha será el sábado 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas (18:00 hs).
Forwards (19)
Backs (15)
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % quedará para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.
La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permitirá que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.
La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.
Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.