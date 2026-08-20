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En Misiones

Nunca visto en una cancha: el árbitro expulsó a un vendedor de chipá

El vendedor estaba ofreciendo su producto en pleno campo de juego hasta que el árbitro lo vio y le sacó roja directa

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El trabajador fue expulsado por el árbitro.

El trabajador fue expulsado por el árbitro.

El desarrollo de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Súper Liga Posadeña, Misiones, entregó un episodio sumamente insólito durante el choque entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas. En medio de las acciones, la presencia de un trabajador ambulante en la zona de juego descolocó por completo a los presentes y el árbitro tuvo que tomar cartas en el asunto.

El curioso acontecimiento tuvo lugar sobre el verde césped del estadio Salvador Noziglia, emplazado en el barrio de Villa Urquiza. La inusual postal no tardó en captar la atención del público, convirtiéndose rápidamente en el foco de todas las miradas.

El &aacute;rbitro le llam&oacute; la atenci&oacute;n al vendedor ambulante que tuvo que abandonar el campo de juego.

El árbitro le llamó la atención al vendedor ambulante que tuvo que abandonar el campo de juego.

De la venta ambulante a la orden de retiro del árbitro

A medida que los futbolistas disputaban el balón, el trabajador circulaba ofreciendo su producto por distintos sectores de la cancha. La marcha del hombre continuó hasta que el juez Octavio Capelli advirtió la anomalía e intervino de forma inmediata.

El encargado de impartir justicia se aproximó al comerciante para indicarle que debía abandonar la superficie de juego de manera instantánea. Sin generar mayores contratiempos, el sujeto acató la indicación y emprendió la salida mientras las acciones continuaban su curso.

La llamativa "expulsión" del vendedor se transformó de manera instantánea en una de las secuencias más comentadas del fin de semana, logrando una viralización absoluta en las redes sociales.

Después de la decisión del árbitro, el resultado deportivo

En lo estrictamente futbolístico, el conjunto de Jorge Gibson Brown logró prevalecer al imponerse por 1-0 frente a Atlético Posadas. La única alegría de la jornada llegó por intermedio de Jorge García, quien anotó cuando transcurrían 42 minutos del primer tiempo.

Por su parte, la escuadra visitante debió afrontar el tramo final con un hombre menos debido a la expulsión de Luciano Blanco. El futbolista vio la tarjeta roja tras propinarle insultos al árbitro principal.

A pesar del marcador y los acontecimientos del juego, el resultado terminó relegado a un segundo plano ante una escena difícil de concebir en el plano oficial: un vendedor ambulante caminando por el terreno de juego hasta ser "expulsado" por el juez.

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