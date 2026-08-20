Nunca visto en una cancha: el árbitro expulsó a un vendedor de chipá

El encargado de impartir justicia se aproximó al comerciante para indicarle que debía abandonar la superficie de juego de manera instantánea. Sin generar mayores contratiempos, el sujeto acató la indicación y emprendió la salida mientras las acciones continuaban su curso.

La llamativa "expulsión" del vendedor se transformó de manera instantánea en una de las secuencias más comentadas del fin de semana, logrando una viralización absoluta en las redes sociales.

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Después de la decisión del árbitro, el resultado deportivo

En lo estrictamente futbolístico, el conjunto de Jorge Gibson Brown logró prevalecer al imponerse por 1-0 frente a Atlético Posadas. La única alegría de la jornada llegó por intermedio de Jorge García, quien anotó cuando transcurrían 42 minutos del primer tiempo.

Por su parte, la escuadra visitante debió afrontar el tramo final con un hombre menos debido a la expulsión de Luciano Blanco. El futbolista vio la tarjeta roja tras propinarle insultos al árbitro principal.

A pesar del marcador y los acontecimientos del juego, el resultado terminó relegado a un segundo plano ante una escena difícil de concebir en el plano oficial: un vendedor ambulante caminando por el terreno de juego hasta ser "expulsado" por el juez.