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Fue compañero de Messi y lo descartó Boca, pero tiene nuevo club y jugará la Copa Libertadores

Uno de los jugadores que descartó Boca acordó su pase a Liga Deportiva Universitaria de Quito a préstamo por un año con una opción de compra

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Weigandt jugó 88 partidos en Boca.

Weigandt jugó 88 partidos en Boca.

Boca acordó este jueves la salida del defensor Marcelo Weigandt a Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde el lateral derecho de 26 años jugará a préstamo durante los próximos 12 meses, con una opción de compra incluida en la operación, después de haber quedado fuera de la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre de 2026.

La negociación quedó encaminada durante las últimas horas y la opción de compra podría transformarse en obligatoria en caso de que Weigandt alcance una determinada cantidad de partidos o cumpla las variables deportivas establecidas en el acuerdo.

Marcelo Weigandt dejó Boca después de su paso por el Inter Miami.

Marcelo Weigandt dejó Boca después de su paso por el Inter Miami.

Por el momento, no trascendió públicamente el monto fijado para una eventual adquisición definitiva por parte del conjunto ecuatoriano y el defensor tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027 tendrá así una nueva experiencia fuera del club en el que realizó prácticamente toda su formación deportiva.

La salida estaba encaminada desde el comienzo de la pretemporada, cuando Arruabarrena le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y que tenía libertad para buscar un nuevo destino.

Marcelo Weigandt, de Inter Miami a Boca y ahora a Liga de Quito

Weigandt había regresado a Boca a comienzos de este año luego de completar su préstamo en Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi y consiguió continuidad durante las temporadas 2024 y 2025.

En Boca comenzó 2026 detrás de Juan Barinaga, pero las lesiones del ex Belgrano le permitieron recuperar terreno y volver al equipo titular. Sin embargo, sus rendimientos no terminaron de convencer y cerró el primer semestre nuevamente relegado.

El defensor acumula 88 partidos, 3 goles y 7 asistencias con la camiseta azul y oro, además de haber formado parte de distintos planteles campeones desde su debut profesional en 2019.

Su llegada responde además a una necesidad concreta de Liga de Quito, que buscaba reforzar el lateral derecho para afrontar la segunda parte de la temporada bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Álvarez.

La partida de Weigandt se produce mientras Boca también tiene encaminada la salida de Juan Barinaga a Racing, por lo que el club se encuentra próximo a desprenderse de dos laterales derechos que comenzaron el año dentro del plantel profesional.

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