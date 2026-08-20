Fue compañero de Messi y lo descartó Boca, pero tiene nuevo club y jugará la Copa Libertadores

La salida estaba encaminada desde el comienzo de la pretemporada, cuando Arruabarrena le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y que tenía libertad para buscar un nuevo destino.

Marcelo Weigandt, de Inter Miami a Boca y ahora a Liga de Quito

Weigandt había regresado a Boca a comienzos de este año luego de completar su préstamo en Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi y consiguió continuidad durante las temporadas 2024 y 2025.

En Boca comenzó 2026 detrás de Juan Barinaga, pero las lesiones del ex Belgrano le permitieron recuperar terreno y volver al equipo titular. Sin embargo, sus rendimientos no terminaron de convencer y cerró el primer semestre nuevamente relegado.

El defensor acumula 88 partidos, 3 goles y 7 asistencias con la camiseta azul y oro, además de haber formado parte de distintos planteles campeones desde su debut profesional en 2019.

Su llegada responde además a una necesidad concreta de Liga de Quito, que buscaba reforzar el lateral derecho para afrontar la segunda parte de la temporada bajo la conducción del entrenador argentino Gustavo Álvarez.

La partida de Weigandt se produce mientras Boca también tiene encaminada la salida de Juan Barinaga a Racing, por lo que el club se encuentra próximo a desprenderse de dos laterales derechos que comenzaron el año dentro del plantel profesional.