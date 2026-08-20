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El proverbio budista que te hará reflexionar sobre tus emociones: "lo que te enfada, te domina"

Una enseñanza milenaria de la filosofía budista revela cómo el sentimiento del enojo puede llegar a controlar la vida de una persona

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El proverbio budista que te hará reflexionar sobre tus emociones: lo que te enfada, te domina

El proverbio budista que te hará reflexionar sobre tus emociones: "lo que te enfada, te domina"

Este proverbio budista hace reflexionar sobre el completo poder que tienen las emociones y cómo pueden influir en nuestras vidas. Aunque la ira puede parecer una situación natural a situaciones que percibimos como injustas. Sin embargo, para la filosofía budista si permitimos que la ira domine nuestra mente y corazón nos somete a un sufrimiento innecesario.

De acuerdo con este sabio proverbio, el enojo nubla nuestro juicio y nos hace actuar impulsivamente haciendonos creer que controlamos la situación, pero en realidad nuestras emociones son las que quedan al mando llevandonos a un ciclo destructivo.

La filosofía nos ayuda a reflexionar sobre el mal que puede hacer una emoción negativa.

La filosofía nos ayuda a reflexionar sobre el mal que puede hacer una emoción negativa.

Por esa razón, entendes el significado de este proverbio budista es fundamental para aplicarlo en la vida.

El proverbio budista que te hará reflexionar sobre tus emociones: "lo que te enfada, te domina"

"Quien te enfada, te domina" es atribuida a Siddharta Gautama un Buda que asegura que la ira alimenta más ira y daña nuestras relaciones y paz interior.

Cuando nos enojamos porque alguien no actúa como esperábamos o porque nos molesta su comportamiento, le otorgamos poder a esa persona o situación sobre nosotros, permitiendo que desequilibre nuestro estado emocional. Y aunque es imposible controlar las palabras, acciones de los demás o las circunstancias de la vida, lo que sí está bajo nuestro control es nuestra actitud y reacción ante ellas.

"Lo que te enfada te domina".

El enojo es una emoción que irrumpe sin control y arrasa con nuestro bienestar. Por eso, según este proverbio budista al enfadarnos, muchas veces negamos una realidad y reaccionamos con rabia. Esta actitud es un mecanismo de defensa que se dirige en primer lugar contra nosotros mismos, dañando nuestra salud física y mental.

A menudo, el enojo es una máscara que sustituye a la tristeza provocada por algo que nos dolió, nos lastimó o que simplemente no sucedió como queríamos. Además de acuerdo con cuál sea la situación de enojo, puede que esa emoción se oculte desde etapas tempranas debido a la falta de atención, falta de comprensión o sueños frustrados. Las personas que se enojan con facilidad suelen estar habituadas a este estado, viviendo en períodos de nerviosismo prolongado que afectan sus relaciones y salud.

En pocas palabras

  • La ira budista: el enojo, si se permite dominar, genera sufrimiento innecesario y subyuga a la persona.
  • Juicio nublado: la ira nubla el juicio, provoca impulsividad y conduce a un ciclo destructivo.
  • Control emocional: si bien no se controlan las circunstancias, sí es posible gestionar la actitud y la reacción ante ellas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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