Ni arroz, ni queso: el desayuno de pocos ingredientes ideal para combatir la colitis

El pan integral aporta fibra soluble para el tránsito regular sin irritar el colon, el aguacate actúa como antiinflamatorio natural gracias a sus grasas monoinsaturadas, y la cúrcuma aporta curcumina para mitigar los procesos inflamatorios internos.

Paso a paso: cómo preparar este remedio casero

Preparar este aliado contra la colitis requiere pocos ingredientes sencillos: dos rebanadas de pan integral, un aguacate maduro, dos huevos, cúrcuma en polvo, sal, pimienta y un toque de limón.

La elaboración es sumamente rápida: tras tostar el pan, se unta la pulpa de la palta previamente machacada con unas gotas de limón.

Posteriormente, se colocan los huevos cocinados a la plancha con mínimo aceite, espolvoreando la cúrcuma al finalizar para potenciar sus beneficios digestivos.

La nutrición moderna ha demostrado que el exceso de procesados detona las crisis de colitis, por lo que este plato destaca al no contener lácteos ni azúcares añadidos.

Más allá de todo esto, los especialistas recuerdan que cada organismo es único y recomiendan consultar con un profesional ante la persistencia de los síntomas antes de modificar la dieta habitual.