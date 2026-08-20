Fin del misterio: Max Verstappen tomó una decisión importante en Red Bull

La noticia se dio a conocer antes del que será el último Gran Premio de Países Bajos, escenario en el que Max Verstappen tendrá un fin de semana especial por ser local en el circuito de Zandvoort.

Max Verstappen renovó con Red Bull hasta 2030.

Con esta renovación, las dudas sobre su futuro (su contrato vencía a fines del 2028) quedaron disipadas y la continuidad del neerlandés brindó tranquilidad en la escudería. La meta para Red Bull será mejorar de cara a lo que viene ya que no está teniendo la mejor de las temporadas con un monoplaza que no responde a los cambios que propuso la FIA en cuanto a la alimentación del motor (combustión y eléctrica).

En ese contexto, Verstappen no ha ganado ningún Gran Premio en lo que va del año y marcha sexto en el campeonato de pilotos.

El mensaje de Red Bull tras la renovación y la respuesta de Verstappen

"Estamos encantados de anunciar que Max ha firmado una prolongación de su contrato con el equipo hasta finales de 2030", escribieron desde Red Bull en un comunicado.

Verstappen, a su vez, dejó sus sensaciones luego de la extensión del vínculo con el equipo austríaco. "Estoy muy contento con la extensión del contrato. Tenemos a las mejores personas y estoy emocionado de seguir trabajando juntos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo principal por el que todos hemos estado trabajando y seguiremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todos en Oracle Red Bull Racing por la confianza que depositan en mí".