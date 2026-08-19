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Con bajas, River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River se mide ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Por UNO
River se enfrenta a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River se enfrenta a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River se mide ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que debió disputarse la semana pasada pero fue suspendido por el catastrófico terremoto en aquel país, se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Colombia.

Cómo llegan River e Independiente Santa Fe al cruce por Copa Sudamericana

River llega a este encuentro luego de obtener su primer triunfo en el semestre, por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura. El equipo del Chacho Coudet cortó así la peor racha de su historia con seis derrotas consecutivas en torneos AFA.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el Millonario se metió en octavos de final luego de finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos y por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

River viene de cortar una racha adversa de seis partidos sin ganar.

River viene de cortar una racha adversa de seis partidos sin ganar.

Para este compromiso, Coudet no podrá contar con los lesionados Gonzalo Montiel (sobrecarga en el aductor izquierdo) y Marcos Acuña (continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho); tampoco podrá utilizar a Giovanni González ni a Francisco Ortega, sus posibles reemplazantes, por no haber sido inscriptos en la lista. Misma suerte corre para Lucas Beltrán y Mauro Arambarri, quienes permanecerán en la Argentina porque River tampoco los anotó en la lista de buena fe para esta instancia.

Independiente Santa Fe, por su parte, disputó la Copa Libertadores en el primer semestre aunque cayó a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en los playoffs de la actual competencia, pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.

River vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana: probables formaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Carlos Orbe (Ecu)

Hora: 21:30

TV: ESPN y Disney+ Premium

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