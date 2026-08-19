Con bajas, River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River viene de cortar una racha adversa de seis partidos sin ganar.
Para este compromiso, Coudet no podrá contar con los lesionados Gonzalo Montiel (sobrecarga en el aductor izquierdo) y Marcos Acuña (continúa recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho); tampoco podrá utilizar a Giovanni González ni a Francisco Ortega, sus posibles reemplazantes, por no haber sido inscriptos en la lista. Misma suerte corre para Lucas Beltrán y Mauro Arambarri, quienes permanecerán en la Argentina porque River tampoco los anotó en la lista de buena fe para esta instancia.
Independiente Santa Fe, por su parte, disputó la Copa Libertadores en el primer semestre aunque cayó a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en los playoffs de la actual competencia, pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.
River vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana: probables formaciones
Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
VAR: Carlos Orbe (Ecu)
Hora: 21:30
TV: ESPN y Disney+ Premium