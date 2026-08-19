Con bajas, River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Cómo llegan River e Independiente Santa Fe al cruce por Copa Sudamericana

River llega a este encuentro luego de obtener su primer triunfo en el semestre, por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura. El equipo del Chacho Coudet cortó así la peor racha de su historia con seis derrotas consecutivas en torneos AFA.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el Millonario se metió en octavos de final luego de finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos y por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.