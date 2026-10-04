Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el GP de Malasia

Franco Colapinto hizo una gran carrera.

Días, horarios y cronograma para seguir a Franco Colapinto

La actividad de La Máxima no da tregua y el calendario continuará de inmediato durante la próxima semana sin pausa alguna. Del 9 al 11 de octubre, las miradas se trasladarán al Gran Premio de Singapur, una cita que exigirá máxima concentración por parte del piloto de Alpine desde el primer minuto en pista.

El cronograma oficial abrirá la acción el día viernes con la disputa de la única práctica libre a partir de las 5.30, mientras que a las 9 horas se llevará a cabo la clasificación para el shoot out.

La jornada del sábado concentrará alta tensión con la carrera sprint fijada para las 6 y la posterior clasificación general a las 10.

Finalmente, la atracción principal del fin de semana llegará el domingo con la disputa de la carrera principal que consiste en 62 vueltas a partir de las 9. Allí, Colapinto buscará revalidar el ritmo exhibido en Sepang y continuar sumando rodaje en la élite del automovilismo mundial.

Colapinto volvió a superar a Gasly.

Los próximos desafíos de Franco Colapinto