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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el GP de Malasia

Franco Colapinto terminó 13 en Malasia, pero tendrá revancha en el GP de Singapur donde intentará volver a sumar puntos para Alpine

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto vuelve al ruedo en Singapur.

Franco Colapinto vuelve al ruedo en Singapur.

En una demostración de solidez y ritmo constante, Franco Colapinto redondeó un fin de semana altamente positivo en el trazado de Sepang. El representante argentino logró rehacerse de un panorama inicial sumamente complejo y selló una labor de menor a mayor en el Gran Premio de Malasia (correspondiente a la fecha de Baréin).

El piloto pilarense debió afrontar un desafío cuesta arriba al verse obligado a largar desde el 21° cajón de la grilla, condicionada su posición por las penalizaciones arrastradas tras el incidente en Bakú y un cambio en la unidad de potencia.

Pese a ese escenario adverso, mantuvo un rendimiento firme sobre la pista que le permitió escalar ocho lugares hasta cruzar la meta en el 13° puesto, concluyendo incluso por delante de su propio compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien finalizó 16° tras haber partido noveno.

Franco Colapinto hizo una gran carrera.

Franco Colapinto hizo una gran carrera.

Días, horarios y cronograma para seguir a Franco Colapinto

La actividad de La Máxima no da tregua y el calendario continuará de inmediato durante la próxima semana sin pausa alguna. Del 9 al 11 de octubre, las miradas se trasladarán al Gran Premio de Singapur, una cita que exigirá máxima concentración por parte del piloto de Alpine desde el primer minuto en pista.

El cronograma oficial abrirá la acción el día viernes con la disputa de la única práctica libre a partir de las 5.30, mientras que a las 9 horas se llevará a cabo la clasificación para el shoot out.

La jornada del sábado concentrará alta tensión con la carrera sprint fijada para las 6 y la posterior clasificación general a las 10.

Finalmente, la atracción principal del fin de semana llegará el domingo con la disputa de la carrera principal que consiste en 62 vueltas a partir de las 9. Allí, Colapinto buscará revalidar el ritmo exhibido en Sepang y continuar sumando rodaje en la élite del automovilismo mundial.

Colapinto volvi&oacute; a superar a Gasly.

Colapinto volvió a superar a Gasly.

Los próximos desafíos de Franco Colapinto

  • P de Singapur: Del 9 al 11 de octubre (Próxima fecha).

  • GP de los Estados Unidos: Por disputarse.

  • GP de México: Por disputarse.

  • GP de São Paulo (Brasil): Por disputarse.

  • GP de Las Vegas: Por disputarse.

  • GP de Catar: Por disputarse.

  • GP de Abu Dabi: Por disputarse.

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