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Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1: se impuso Verstappen

Franco Colapinto quedó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1. El argentino no pudo sumar puntos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del GP de Bahréin de Fórmula 1 a pesar de las penalizaciones que sufrió.

Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del GP de Bahréin de Fórmula 1 a pesar de las penalizaciones que sufrió.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1 en la madrugada de este domingo y no pudo sumar puntos. El piloto neerdlandés Max Verstappen se quedó con la carrera.

Nota en elaboración.

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