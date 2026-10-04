Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1: se impuso Verstappen

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1 en la madrugada de este domingo y no pudo sumar puntos. El piloto neerdlandés Max Verstappen se quedó con la carrera.
Franco Colapinto quedó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1. El argentino no pudo sumar puntos
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin de Fórmula 1 en la madrugada de este domingo y no pudo sumar puntos. El piloto neerdlandés Max Verstappen se quedó con la carrera.
Nota en elaboración.