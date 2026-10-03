Además de sufrir duras penalizaciones previas, Franco Colapinto y su Alpine no tuvieron una buena faena en la madrugada -hora argentina- de este sábado, cuando registró el 15° tiempo en la Clasificación del Gran Premio de Bahrein. La pole position fue para Max Verstappen.
Franco Colapinto registró el 15° tiempo de la Qualy del Gran Premio de Bahrein pero largará penúltimo
El argentino Franco Colapinto superó la Q1, marcó el 15° tiempo, pero y este domingo largará penúltimo el Gran Premio de Bahrein, por penalizaciones previas
El Alpine del piloto nacido en Pilar, Buenos Aires, cronometró en el circuito de Sepang un tiempo de 1 minuto 37 segundos y 179 milésimos (1' 37'' 179/1000), superó el corte de la Qualy 1, pero no terminó la Q2 y largará desde la penúltima posición por las sanciones previas. Por su parte, el poleman Max Verstappen -Red Bull Racing, pudo marcar el mejor tiempo con 1' 35'' 130/1000 (en Q3), seguido de Lewis Hamilton, con Ferrari, que clavó 1' 35'' 428/1000.
Colapinto y las sanciones que lo postergan en el Gran Premio de Bahrein
El compañero de Colapinto, el francés Pierre Gasly, obtuvo el 10° mejor tiempo, con una marca de 1' 37'' 210/1000.
La carrera principal del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, en Malasia tendrá su largada este domingo, desde las 04, hora de Argentina, y se podrá ver en vivo por TV por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
Colapinto, que marcha duodécimo en el campeonato de Fórmula 1, superó la Q1 sin mayores inconvenientes, aunque en la segunda tanda clasificatoria no pudo registrar ningún tiempo.
De todas formas, y tal como lo expresó el argentino este viernes tras las prácticas libres, la clasificación tenía poco sentido para él debido a las penalizaciones que lo iban a hacer caer 15 posiciones para la largada del domingo.
Esto se debe a los cinco puestos de sanción en la grilla que recibió debido al choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán que derivó en un triple abandono, mientras que las otras 10 posiciones fueron por haber cambiado el motor de combustión interna.
El único piloto que largará por detrás suyo será el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien fue sancionado con 30 puestos en la grilla por superar la asignación de componentes de la unidad de potencia.
En pocas palabras
- Franco Colapinto: El piloto argentino largará 15° en el Gran Premio de Bahrein.
- Clasificación: El Alpine del argentino no superó la Q1, con Max Verstappen en la pole position.
- Próxima carrera: La carrera principal será este domingo a las 04:00 (hora Argentina) y se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.