Franco Colapinto registró el 15° tiempo de la Qualy del Gran Premio de Bahrein pero largará penúltimo

La carrera principal del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, en Malasia tendrá su largada este domingo, desde las 04, hora de Argentina, y se podrá ver en vivo por TV por el canal Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

Colapinto, que marcha duodécimo en el campeonato de Fórmula 1, superó la Q1 sin mayores inconvenientes, aunque en la segunda tanda clasificatoria no pudo registrar ningún tiempo.

De todas formas, y tal como lo expresó el argentino este viernes tras las prácticas libres, la clasificación tenía poco sentido para él debido a las penalizaciones que lo iban a hacer caer 15 posiciones para la largada del domingo.

Esto se debe a los cinco puestos de sanción en la grilla que recibió debido al choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán que derivó en un triple abandono, mientras que las otras 10 posiciones fueron por haber cambiado el motor de combustión interna.

El único piloto que largará por detrás suyo será el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien fue sancionado con 30 puestos en la grilla por superar la asignación de componentes de la unidad de potencia.