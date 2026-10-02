Colapinto fue tajante al hablar de las penalizaciones que lo afectan en el GP de Bahréin

Así caerá a la última posición incluso aunque clasifique en el séptimo lugar.

Qué dijo Colapinto sobre las penalizaciones que sufrió

"El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera. No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último", se sinceró.

La carrera está programada para las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y allí Colapinto aspira a tener una gran remontada para así poder volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo.

Hay un hecho llamativo, ya que el GP de Bahréin se correrá en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente.

La actividad en ese trazado continuará este sábado con la práctica libre 3, que iniciará a la 1:30 de la madrugada, y la clasificación que será a las 5.