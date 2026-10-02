Colapinto fue tajante al hablar de las penalizaciones que lo afectan en el GP de Bahréin

Franco Colapinto fue tajante. El piloto argentino se refirió este sábado a las penalizaciones que sufrió que lo afectan en el GP de Bahréin de Fórmula 1. El pilarense de 23 años habló tras las dos prácticas libres que realizó y se mostró preocupado.
Franco Colapinto se refirió a las penalizaciones que sufrió y que lo afectan en el GP de Bahréin de Fórmula 1. Habló tras las dos prácticas libres que realizó
Franco Colapinto fue tajante. El piloto argentino se refirió este sábado a las penalizaciones que sufrió que lo afectan en el GP de Bahréin de Fórmula 1. El pilarense de 23 años habló tras las dos prácticas libres que realizó y se mostró preocupado.
Colapinto, que terminó decimonoveno y vigésimo segundo en las prácticas libres 1 y 2 respectivamente, seufió una penalización de 15 puestos en la grilla de largada para la carrera del domingo por dos sanciones que sufrió en los últimos días.
La primera de ellas es de cinco lugares por el choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán que produjo un triple abandono (salieron de carrera además del argentino, su compañero Pierre Gasly y Lando Norris), mientras que recibió otra de 10 puestos por cambiar el motor de combustión interna y exceder el límite de cuatro permitidos por año.
Así caerá a la última posición incluso aunque clasifique en el séptimo lugar.
"El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera. No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último", se sinceró.
La carrera está programada para las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y allí Colapinto aspira a tener una gran remontada para así poder volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo.
Hay un hecho llamativo, ya que el GP de Bahréin se correrá en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente.
La actividad en ese trazado continuará este sábado con la práctica libre 3, que iniciará a la 1:30 de la madrugada, y la clasificación que será a las 5.