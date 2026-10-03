Cuándo debutan Las Águilas y la Selección argentina Sub 19 en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción

Los Sub 19, que fueron terceros hace dos años en la Copa del Mundo de Novara, Italia, buscarán su cuarta estrella.

Las Águilas irán por su séptima Copa del Mundo

Las Águilas, el plantel argentino que está integrado por las hermanas Valentina y Julieta Fernández, Adriana Soto, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo, irán por su séptima Copa del Mundo. España es quien más títulos tiene, ya que acumula 9 copas.

El elenco nacional tendrá su estreno en el Mundial este domingo a las 20 con Suiza. El lunes a las 15.30 las chicas jugarán con Francia, el martes a las 20 será el turno de España (el último campeón mundial) y el jueves en ese mismo horario se verán las caras con las chilenas.

Las orientadas por el entrenador sanjuanino Darío Giuliani, fueron terceras en Novara 2024 y buscarán llegar a una final. El último lauro de Las Águilas en el Mundial fue en San Juan 2022, cuando vencieron por 3 a 0 a las españolas