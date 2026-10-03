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World Skate Games 2026

Cuándo debutan Las Águilas y la Selección argentina Sub 19 en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción

La Selección argentina femenina de hockey sobre patines, que es conocida como Las Águilas y los Sub 19 debutan este domingo en los World Skate Games

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Las Águilas tendrán su esperado debut en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción.

Las Águilas tendrán su esperado debut en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Selección argentina senior femenina de hockey sobre patines, que es conocida como Las Águilas y el combinado nacional Sub 19 debutan este domingo en el Mundial, que forma parte de los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay. Hay jugadores mendocinos en ambos planteles, que tendrán sus estrenos ante Suiza.

La Selección argentina Sub 19, que es dirigida por el mendocino Esteban Tuco Ábalos, debutará en el torneo ecuménico este domingo desde las 13.15 (hora de Argentina) enfrentando a los suizos. Posteriormente la Albiceleste se medirá el lunes a las 20 con España y cerrará la etapa clasificatoria jugando con Italia el martes a las 15.30.

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Los Sub 19 que dirige el Tuco Ábalos debutarán ante Suiza en el Mundial de hockey sobre patines.

El elenco nacional está integrado por dos jugadores de Atlético San Martín, que sin Valentín Funes y Bautista Pascual y además integra la lista el hockista de Leonardo Murialdo Lucas Sottano.

Los Sub 19, que fueron terceros hace dos años en la Copa del Mundo de Novara, Italia, buscarán su cuarta estrella.

Las Águilas irán por su séptima Copa del Mundo

Las Águilas, el plantel argentino que está integrado por las hermanas Valentina y Julieta Fernández, Adriana Soto, Pilar Abaid, Natalia Jara, Paula Zeballos y Victoria Guzzo, irán por su séptima Copa del Mundo. España es quien más títulos tiene, ya que acumula 9 copas.

El elenco nacional tendrá su estreno en el Mundial este domingo a las 20 con Suiza. El lunes a las 15.30 las chicas jugarán con Francia, el martes a las 20 será el turno de España (el último campeón mundial) y el jueves en ese mismo horario se verán las caras con las chilenas.

Las orientadas por el entrenador sanjuanino Darío Giuliani, fueron terceras en Novara 2024 y buscarán llegar a una final. El último lauro de Las Águilas en el Mundial fue en San Juan 2022, cuando vencieron por 3 a 0 a las españolas

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