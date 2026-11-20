La Selección argentina de básquet, comandada por Pablo Prigioni, continúa buscando dejar atrás un trago amargo como lo fue el no clasificar al Mundial de 2023, con su consecuente ausencia de los Juegos Olímpicos de París 2024. Buscando poner al básquet argentino de nuevo en lo más alto, la Albiceleste afrontará la quinta y anteúltima ventana clasificatoria del certamen, la última del año.

Con el objetivo de retornar al torneo más importante del básquet mundial, la Selección argentina buscará asegurar su lugar entre los cuatro mejores de su grupo en una jornada en la que, en esta instancia, clasifican los tres mejores de cada zona y el mejor cuarto. Para ello, Prigioni seleccionó 24 jugadores potencialmente convocables, de los que saldrá la lista final.

Entre ellos se encuentran jugadores con experiencia y jerarquía, como Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, líderes de una generación que fue subcampeona del mundo en el Mundial de 2019 y campeona de la AmeriCup 2022, acompañados por otros jugadores con amplio paso por el seleccionado, como el alero Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Tayavek Gallizzi.

Además de la presencia de otros dos jugadores con pasado en la NBA, como Leandro Bolmaro y Luca Vildoza, la prelista cuenta con gran presencia de jugadores con actualidad en España: Gonzalo Corbalán, en Valencia, Lucas Giovanneti, en Movistar Estudiantes y Juan Marcos, en Murcia.

Con un único representante del básquetbol estadounidense, Juan Fernández en la Universidad de Carolina del Sur, y la ausencia de los jóvenes Lee Aaliya y Marcus Adams Jr., la lista también incluye un importante número de representantes del deporte sudamericano: Franco Baralle y Alex Negrete en Flamengo de Brasil, Agustín Barreiro, Francisco Caffaro, Leonardo Lema, Tomás Monacchi y José Vildoza en Boca, además de Juan Bocca en Racing de Chivilcoy, Gonzalo Bressan en Atenas, Agustín Caffaro de Independiente de Oliva, Martiniano Dato y Carlos Rivero, de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y Federico Zeluzar, jugador de Ferro.