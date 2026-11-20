La guardia cuenta con un módulo para la atención integral del adolescente en crisis. Cristian Lozano/Diario UNO.

Más de 700 adolescentes por año

En el CIPAU (9 de Julio y Pedro Goyena, Guaymallén) hay 12 camas y cada una guarda una historia así. Por año, se atienden en el centro entre 700 y 800 chicas y chicos.

Muchos son casi niños y han pasado por los desfiladeros de la adicción, especialmente del consumo de cocaína fumada. Tienen 14, 15, 16 años. A lo mejor el lector los ha visto en la calle, aunque lo más probable es justamente lo contrario: que nunca les haya dedicado más de un minuto.

Y a pesar de todo, pueden recuperarse. Moreno, psicólogo y coordinador del CIPAU junto a su colega Débora Trovarelli, lo expresa con claridad: "La plasticidad que tiene el cerebro durante la adolescencia representa una oportunidad fuerte para reinventarse. De hecho, aquel chico del asado salió y hace poco volvió para contarnos que estaba bien, que tiene un hijo y que trabaja".

El seguimiento no termina cuando se van de la internación. Más de 60 adolescentes tienen acompañamiento desde la guardia, con chequeos periódicos.

Desintoxicarse y volver

Según pudo averiguar Diario UNO, el consumo de cocaína fumada -especialmente el crack- se disparó en los últimos 3 años en Mendoza, con efectos directos sobre el cerebro de las víctimas.

Por eso el CIPAU -que depende de la Dirección de Salud Mental de la Provincia y funciona desde 2017- tiene un camino definido. El primer paso es la atención en un hospital general. Desintoxicarse demanda, en general, unas 48 horas. Una vez que las condiciones físicas lo permiten, comienza el abordaje en salud mental.

El CIPAU posee un espacio para la preinternación y la guardia. Muchos chicos llegan con problemas graves de consumo. Cristian Lozano/Diario UNO.

Los especialistas reconstruyen la biografía del adolescente: cuándo empezó a consumir, qué rol cumplen los vínculos familiares, en qué momento el consumo se agravó y qué marcó ese cambio. Los chicos participan en talleres, hacen actividades al aire libre y comen: aspectos de la vida que la droga había degradado.

"Hacemos un trabajo que va desde el cuerpo a lo subjetivo", sintetiza Débora Trovarelli, coordinadora del CIPAU.

Eso requiere un orden. Horarios y rutinas. Algunos llegan con problemas nutricionales porque prácticamente han dejado de alimentarse. En esos casos intervienen también las áreas de clínica médica y nutrición. Se entiende: quienes se meten con el crack generalmente llevan años de consumo previo, con todo lo que eso implica para un cuerpo.

Parte del equipo de trabajo del CIPAU: Jesica Cannata (psiquiatra), Fernanda Martínez (trabajadora social), Federica Escobar (psiquiatra), Melisa Dalmau (psicóloga social), Magali Brain (trabajadora social), Alejandro Ríos (médico de guardia), Agustina Klechak (trabajadora social), Gustavo Moreno (coordinador y psicólogo) y Débora Trovarelli (coordinadora y psicóloga). Foto: Agustina Fiadino/radio Nihuil.

"Recuerdo a una joven de 16 años que ingresó a la guardia con un cuadro de consumo muy serio, principalmente cocaína fumada -rememora la psicóloga-. Se había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual y la habían tenido que operar de urgencia por eso. Su familia estaba desgastada; le costaba seguir acompañándola. Y, sin embargo, entró y fue aceptando quedarse. Trabajamos para que ella postergara esa salida hasta estar mejor".

A la muchacha le interesaba la manicuría. Le consiguieron insumos para arreglar uñas.

"Nos había contado que su papá estaba preso y que nunca volvía, una historia de dolor. Pero a partir de esta cuestión de la estética y del deporte -le gusta jugar al fútbol- conectó con otras cosas. Sintonizó con lo que para ella era placentero", recapitula Trovarelli.

Hoy esa paciente está de alta y trabaja con una red ambulatoria que le permite avanzar desde casa. Los especialistas saben que en cualquier momento puede recaer. Pero al menos ya sabe dónde pedir ayuda.