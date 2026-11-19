Para Racing, la oportunidad de que Pavón quede con el pase en su poder significaría no desembolsar una importante suma de dinero para sumarlo a sus filas (en el pasado esto fue un obstáculo para su contratación).

Durante su estadía en el fútbol brasileño, tras llegar en febrero de 2024 a cambio de 3.500.000 dólares, Kichan demostró polifuncionalidad: además de jugar como extremo y delantero, llegó a ocupar el puesto de lateral derecho hasta que la llegada de un marcador de punta le permitió regresar a su rol ofensivo natural.

En términos estadísticos, su ciclo en el conjunto gaúcho registra 106 partidos oficiales, seis goles y 16 asistencias. Formado en Talleres de Córdoba, cuenta además con pasos por Colón, Los Ángeles Galaxy y Atlético Mineiro.

Sin embargo, el recuerdo más importante de su carrera sigue ligado a su etapa en Boca entre 2016 y 2018, período en el que brilló por su velocidad y desequilibrio individual. Aquel rendimiento lo llevó a disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección argentina, donde sumó minutos en los cuatro encuentros del torneo, incluido el cruce de octavos de final frente a Francia.