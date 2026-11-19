La MLS publicó la actualización de otoño de los salarios de los jugadores en la denominada MLSPA Fall Salary Guide 2026, con datos actualizados al 9 de octubre y Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pago.
La MLS publicó la actualización de otoño de los salarios de los jugadores en la denominada MLSPA Fall Salary Guide 2026, con datos actualizados al 9 de octubre y Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pago.
Las cifras reveladas corresponde a la compensación garantizada anual de cada jugador que tiene en cuenta el sueldo y los bonos garantizados, pero no incluyen patrocinios ni otros ingresos que en el algunos casos multiplican las cifras que perciben las principales figuras.
Lionel Messi sigue siendo, por lejos, el mejor pagado de la liga de Estados Unidos con 28,33 millones de dólares anuales en el Inter Miami (con una base de 25 millones).
La cifra se mantiene respecto a la publicación anterior y le permite a Messi encabezar el Top 5 de jugadores que cobran por encima de los 10 millones de dólares seguido por Robert Lewandowski (Chicago Fire, 19,51 millones), Antoine Griezmann (Orlando City, 13,94 millones), Son Heung-min (LAFC, alrededor de 11,25 millones) y Breel Embolo (Atlanta United, 10,81 millones).
Inter Miami lidera el gasto total con un récord de 59,37 millones, impulsado por Messi y refuerzos como Casemiro, una cifra muy encima de la media dentro de una liga que ya superó los 700 millones de dólares en salarios y tiene 150 jugadores con al menos 1 millón de dólares anuales de ingreso.
Messi y De Paul concentran gran parte de la masa salarial argentina en la liga y otros 3 jugadores del Inter Miami forman parte del listado de 10 jugadores argentinos mejor pagos de la MLS.