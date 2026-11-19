La cifra se mantiene respecto a la publicación anterior y le permite a Messi encabezar el Top 5 de jugadores que cobran por encima de los 10 millones de dólares seguido por Robert Lewandowski (Chicago Fire, 19,51 millones), Antoine Griezmann (Orlando City, 13,94 millones), Son Heung-min (LAFC, alrededor de 11,25 millones) y Breel Embolo (Atlanta United, 10,81 millones).

Inter Miami lidera el gasto total con un récord de 59,37 millones, impulsado por Messi y refuerzos como Casemiro, una cifra muy encima de la media dentro de una liga que ya superó los 700 millones de dólares en salarios y tiene 150 jugadores con al menos 1 millón de dólares anuales de ingreso.

Los argentinos que más cobran en la MLS

Messi y De Paul concentran gran parte de la masa salarial argentina en la liga y otros 3 jugadores del Inter Miami forman parte del listado de 10 jugadores argentinos mejor pagos de la MLS.