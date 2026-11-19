La regulación responde a una necesidad concreta de seguridad y ordenamiento vial. El cordón amarillo se aplica en sectores críticos donde la presencia de un rodado detenido obstruiría el campo visual en las bocacalles, dificultaría el radio de giro de colectivos y camiones o bloquearía espacios vitales, como ochavas, rampas para personas con discapacidad, paradas de transporte público y accesos de emergencia.

El cordón amarillo se usa habitualmente para indicar que en ese tramo no se puede estacionar y, a veces, tampoco detenerse. Es una convención de demarcación: comunica una prohibición, no la crea por sí sola.

En consecuencia, los agentes de tránsito municipales y las fuerzas de seguridad mantienen una fiscalización constante sobre estas zonas, entendiendo que una sola infracción basta para desencadenar embotellamientos en cadena y elevar de manera significativa el riesgo de siniestros viales.

El cordon amarillo permite detenerse siempre con el uso de las balizas, solo para ascenso y descenso de pasajeros, pero no se permite estacionar en los sectores delimitados por el color.

Quienes deciden ignorar esta señalética se exponen a severas sanciones económicas, ya que la normativa vigente tipifica el estacionamiento indebido en zonas prohibidas como una falta que atenta contra la circulación.

A la confección del acta de infracción y el pago de la multa cuyo valor se calcula en Unidades Fijas vinculadas al precio del litro de nafta, se suma con frecuencia el acarreo del vehículo mediante grúa hacia las playas de remisión, lo que multiplica los costos y los trámites para el infractor.