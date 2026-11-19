En las arterias más transitadas de las ciudades argentinas, un trazo de pintura amarilla sobre el hormigón del cordón de la vereda suele pasar inadvertido para el conductor apresurado, pero constituye una de las advertencias más estrictas de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Es una señal de tránsito que se debe respetar y tener en cuenta para que no te multen.
Cordón amarillo en la vereda: por qué te podrían multar si lo ignoras
Ignorar la demarcación del cordón amarillo en las veredas puede generar multas de tránsito y el acarreo del vehículo
Lejos de ser un simple detalle estético del mobiliario urbano, esta demarcación horizontal establece una prohibición categórica: en ese tramo está estrictamente vedado estacionar cualquier tipo de vehículo durante las veinticuatro horas, salvo que exista una señalización vertical complementaria que disponga lo contrario.
Sin embargo, día tras día, la escena se repite en esquinas congestionadas, polos comerciales y áreas céntricas, donde los automóviles quedan detenidos junto al cordón pintado de amarillo, desafiando la normativa y alterando la fluidez del desplazamiento urbano.
La regulación responde a una necesidad concreta de seguridad y ordenamiento vial. El cordón amarillo se aplica en sectores críticos donde la presencia de un rodado detenido obstruiría el campo visual en las bocacalles, dificultaría el radio de giro de colectivos y camiones o bloquearía espacios vitales, como ochavas, rampas para personas con discapacidad, paradas de transporte público y accesos de emergencia.
El cordón amarillo se usa habitualmente para indicar que en ese tramo no se puede estacionar y, a veces, tampoco detenerse. Es una convención de demarcación: comunica una prohibición, no la crea por sí sola.
En consecuencia, los agentes de tránsito municipales y las fuerzas de seguridad mantienen una fiscalización constante sobre estas zonas, entendiendo que una sola infracción basta para desencadenar embotellamientos en cadena y elevar de manera significativa el riesgo de siniestros viales.
El cordon amarillo permite detenerse siempre con el uso de las balizas, solo para ascenso y descenso de pasajeros, pero no se permite estacionar en los sectores delimitados por el color.
Quienes deciden ignorar esta señalética se exponen a severas sanciones económicas, ya que la normativa vigente tipifica el estacionamiento indebido en zonas prohibidas como una falta que atenta contra la circulación.
A la confección del acta de infracción y el pago de la multa cuyo valor se calcula en Unidades Fijas vinculadas al precio del litro de nafta, se suma con frecuencia el acarreo del vehículo mediante grúa hacia las playas de remisión, lo que multiplica los costos y los trámites para el infractor.
En pocas palabras
- Prohibición: ignorar el cordón amarillo en veredas puede acarrear multas de tránsito y el acarreo del vehículo.
- Función: señaliza la prohibición estricta de estacionar las 24 horas, salvo indicación contraria.
- Sanciones: el estacionamiento indebido genera multas, acarreo y costos adicionales para el infractor.