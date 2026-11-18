El Sistema de Señalización Vial Uniforme, incorporado a la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, establece un código cromático preciso para ordenar el espacio público, aunque su aplicación puede variar según las disposiciones de cada municipio.

Prestar atención tanto a la cartelería vertical como a la pintura del borde de la calzada resulta fundamental para evitar sanciones y acarreos, especialmente frente al cordón rojo, cuya restricción es absoluta: impide tanto estacionar como detenerse, incluso por un instante para que suba o baje un pasajero.

Para circular sin sobresaltos por las calles argentinas, resulta indispensable conocer el significado exacto de cada demarcación vial:

Rojo : prohíbe estacionar y detenerse. Se utiliza en sectores donde la presencia de vehículos puede dificultar la circulación, los giros o la visibilidad. La demarcación debe abarcar la cara superior del cordón y la que mira hacia la calzada.

Amarillo : indica prohibición de estacionar, aunque puede permitir detenciones breves para el ascenso o descenso de pasajeros, siempre que no exista otra señal que lo impida.

Blanco : se utiliza para delimitar sectores de la calzada y cruces peatonales. En determinadas zonas puede acompañar sectores donde está permitido estacionar, pero no constituye por sí solo una autorización.

Naranja: en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires identifica espacios reservados para motos y bicicletas.

Respetar estas franjas de color no solo protege el bolsillo de los automovilistas, sino que garantiza la fluidez del tránsito y la seguridad de quienes comparten la vía pública cada día.