En el caos cotidiano del tránsito urbano, el lenguaje silencioso del asfalto suele pasar inadvertido hasta que llega el sonido de una sirena, la aparición de una grúa o la notificación de una multa inesperada. Por eso hay que prestar atención a las señales de tránsito y sus respectivos colores.
Cordón rojo en la vereda: qué significa y lo que tenés que saber para evitar multas
Los colores pintados en la vereda, como el cordón rojo, son una señal vial fundamental para evitar infracciones y acarreos
El color pintado sobre el borde de la vereda marca la diferencia entre una maniobra permitida y una infracción segura.
Muchos conductores todavía confían en viejos mitos callejeros, como creer que encender las balizas o permanecer al volante funciona como un escudo legal para frenar en cualquier esquina. Sin embargo, la normativa vigente es tajante y no admite excepciones improvisadas.
El Sistema de Señalización Vial Uniforme, incorporado a la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, establece un código cromático preciso para ordenar el espacio público, aunque su aplicación puede variar según las disposiciones de cada municipio.
Prestar atención tanto a la cartelería vertical como a la pintura del borde de la calzada resulta fundamental para evitar sanciones y acarreos, especialmente frente al cordón rojo, cuya restricción es absoluta: impide tanto estacionar como detenerse, incluso por un instante para que suba o baje un pasajero.
Para circular sin sobresaltos por las calles argentinas, resulta indispensable conocer el significado exacto de cada demarcación vial:
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Rojo: prohíbe estacionar y detenerse. Se utiliza en sectores donde la presencia de vehículos puede dificultar la circulación, los giros o la visibilidad. La demarcación debe abarcar la cara superior del cordón y la que mira hacia la calzada.
Amarillo: indica prohibición de estacionar, aunque puede permitir detenciones breves para el ascenso o descenso de pasajeros, siempre que no exista otra señal que lo impida.
Blanco: se utiliza para delimitar sectores de la calzada y cruces peatonales. En determinadas zonas puede acompañar sectores donde está permitido estacionar, pero no constituye por sí solo una autorización.
Naranja: en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires identifica espacios reservados para motos y bicicletas.
Respetar estas franjas de color no solo protege el bolsillo de los automovilistas, sino que garantiza la fluidez del tránsito y la seguridad de quienes comparten la vía pública cada día.
En pocas palabras
- Cordón rojo: señal vial que prohíbe estacionar y detenerse, crucial para evitar multas y acarreos.
- Significado de colores: rojo prohíbe, amarillo permite detenciones breves y blanco delimita zonas.
- Normativa vial: el respeto a las demarcaciones cromáticas asegura la fluidez del tránsito y la seguridad.