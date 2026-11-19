La camiseta de Indpendiente Rivadavia con la 77 en su espalda está disponible.

Cómo participar de la subasta de Independiente Rivadavia y qué tecnología certifica las camisetas

Uno de los aspectos distintivos de esta subasta radica en el sistema de trazabilidad incorporado en cada prenda para garantizar su legitimidad. Todas las camisetas cuentan con un chip NFC integrado que se vincula de manera directa con un certificado digital, herramienta que permite comprobar la autenticidad de la indumentaria, desbloquear contenido exclusivo y registrar la propiedad a nombre del nuevo dueño mediante un teléfono celular, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Quienes deseen pujar por alguna de las reliquias leprosas deben completar un formulario digital habilitado por la organización (para participar, los socios deben hacer clic acá: ¡quiero ofertar!) y registrar su propuesta económica por la casaca elegida.

El proceso permanecerá abierto hasta el martes 24 de noviembre a las 19 y una vez concluido ese período los responsables de la iniciativa se pondrán en contacto con quien haya presentado la propuesta más alta para avanzar con la instancia de validación correspondiente.

Desde Independiente Rivadavia y ADALI remarcaron que la participación exige responsabilidad, ya que cada oferta ingresada en el sistema constituye un compromiso formal de compra.

Asimismo, las bases de la convocatoria establecen que cualquier intento de puja falsa o fraudulenta derivará en la descalificación inmediata del usuario, además de su exclusión definitiva tanto de esta edición como de futuras subastas organizadas en conjunto por ambas partes.

Los hinchas de Independiente Rivadavia podrán ofertar por la casaca de Iván Villagra y de Álex Arce, entre otros. Martín Pravata / Diario UNO.

Las camisetas disponibles en la subasta de Independiente Rivadavia

En total hay 10 casacas disponibles, por lo que apenas una decena de socios tendrá el privilegio de adquirir la camiseta original de sus ídolos:

Juan Elordi.

Alejo Osella.

Iván Villalba.

Leonard Costa.

Ezequiel Bonifacio.

Jose Florentín.

Leonel Bucca.

Luis Sequeira.

Matías Fernández.

Álex Arce.

Como la subasta es exclusiva para socios de Independiente Rivadavia, los hinchas que todavía no forman parte del padrón tienen una excusa ideal para asociarse, participar y ser dueños de una camiseta única.