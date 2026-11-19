A días de la final de la Copa Sudamericana, Eduardo Domínguez palpitó la final entre Atlético Mineiro y Boca, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el próximo sábado 21 de noviembre desde las 19.30 (hora de Argentina).
Eduardo Domínguez palpitó la final entre Atlético Mineiro y Boca por la Copa Sudamericana
A días de la final de la Copa Sudamericana, Eduardo Domínguez palpitó la final entre Atlético Mineiro y Boca, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el próximo sábado 21 de noviembre desde las 19.30 (hora de Argentina).
El entrenador del Galo fue contundente sobre lo que espera del equipo en el compromiso que definirá al próximo campeón de la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro se encuentra en Colombia a la espera del cotejo del próximo sábado y en la previa, habló Eduardo Domínguez, el DT del elenco brasileño. El argentino se refirió al presente de su equipo, que acumula siete partidos sin ganar, y se mostró confiado en poder dar coronarse en la final.
Esperamos ganar, simplemente eso", expresó Domínguez en diálogo con la CONMEBOL. "Sabemos que el rival es difícil. Es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Sabemos las dificultades que vamos a tener pero confiamos en nuestro equipo y en nuestros jugadores. Llegamos muy bien", sentenció.
En otra entrevista, el entrenador argentino también se refirió al intenso clima húmedo que deberá afrontar el plantel en la final en Barranquilla y mostró calma al respecto: "¿Si me preocupa la humedad? No, en Brasil se suele jugar en lugares calurosos. El clima va a afectar a ambos equipos, entonces va a ser un partido difícil, de 90 minutos, y tenemos que saber cómo disputarlo".
Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.