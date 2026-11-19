El entrenador del Galo fue contundente sobre lo que espera del equipo en el compromiso que definirá al próximo campeón de la Copa Sudamericana.

La advertencia de Eduardo Domínguez a Boca en la previa de la final de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro se encuentra en Colombia a la espera del cotejo del próximo sábado y en la previa, habló Eduardo Domínguez, el DT del elenco brasileño. El argentino se refirió al presente de su equipo, que acumula siete partidos sin ganar, y se mostró confiado en poder dar coronarse en la final.