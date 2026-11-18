El arribo del argentino marca un hito institucional, ya que es el primer técnico no europeo en dirigir al equipo en sus 140 años de historia y el duodécimo en asumir el cargo desde la salida de Sir Alex Ferguson.

Pochettino tendrá su cuarto capítulo en la Premier League. Dirigió a Southampton, donde logró la permanencia en primera; Tottenham, donde fue subcampeón de la Premier y Champions League; y Chelsea, donde estuvo durante 11 meses.

Pochettino firmó un contrato por dos años y medio, vigente hasta junio de 2029, a pesar de haber renovado hace apenas tres meses su vínculo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) hasta 2030.

El entrenador admitió entre lágrimas tras irse del seleccionado estadounidense que una oportunidad en el club inglés era difícil de rechazar.

Manchester United está complicado, ya que está en zona de descenso, ocupando el 18.º puesto de la tabla con apenas 8 puntos en 10 jornadas, por encima de Sunderland (8) y Crystal Palace (7), eliminado de la Copa de la Liga y ubicado en puestos de repechaje en la fase de liga de la Champions League.

Pochettino debutará será este domingo a las 13:30 (hora argentina) en el United en el clásico frente a Liverpool en Anfield, por la undécima fecha del campeonato inglés.