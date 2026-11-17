Con esa identidad como bandera, el director técnico argentino resolvió aplicar desde el primer día una profunda reestructuración en la preparación física del Manchester United y, según reveló el periódico inglés The Sun, tomó una determinación que rompe con la rutina habitual del vestuario: eliminar las jornadas de descanso posteriores a cada compromiso.

OFFICIAL: Mauricio Pochettino has been confirmed as new Manchester United head coach until June 2029. https://t.co/Zl4yamvlAB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2026

Bajo esta flamante directriz, el plantel completo deberá reportarse sin excepciones en las instalaciones de Carrington al día siguiente de cada encuentro, al margen de si el resultado fue favorable o del desgaste que haya implicado el trámite. El estratega santafesino está convencido de que la etapa posterior a la competencia forma parte indivisible de la semana de trabajo y no puede quedar librada al descanso individual de cada futbolista fuera del club.

En lugar de permanecer en sus domicilios, los jugadores atravesarán un protocolo supervisado de tareas regenerativas, ejercicios de movilidad y un estricto monitoreo de las cargas musculares. Con esta metodología propia de la élite mundial, Pochettino apunta a blindar al grupo frente a las lesiones y garantizar que cada integrante sostenga un nivel atlético óptimo durante toda la semana para ejecutar su exigente libreto dentro de la cancha.

Mauricio Pochettino dejó un proyecto inconcluso en Estados Unidos, pero buscará llevar a lo más alto a los Diablos Rojos.

El hijo de Mauricio Pochettino se suma como preparador físico y marca un quiebre con la etapa de Carrick

Para llevar adelante esa exigente transformación atlética, Mauricio Pochettino no solo modificará los hábitos del vestuario, sino que también reforzará su grupo de trabajo con una pieza de máxima confianza: su hijo mayor, Sebastiano Pochettino.

El especialista en preparación física, quien ya integró el cuerpo técnico del entrenador argentino durante su paso por la selección de Estados Unidos, desembarcará en Old Trafford para liderar la puesta a punto del plantel.

Su incorporación representa un giro significativo respecto de la gestión inmediata anterior, ya que Michael Carrick no contó con un preparador físico propio dentro de su estructura de colaboradores. Con la llegada de Sebastiano, el nuevo conductor de los Diablos Rojos deja en claro que el acondicionamiento físico ocupará un lugar prioritario en la reconstrucción futbolística del equipo.

En el día a día del club inglés, el hijo del director técnico articulará tareas con Charlie Owen, integrante estable del área desde 2019. Tras haber sido promovido de manera interna durante la conducción de Ole Gunnar Solskjaer, Owen logró sostenerse en el cargo a través de distintas etapas - entre ellas las de José Mourinho, Erik ten Hag, Rúben Amorim y el propio Carrick - y ahora aportará su conocimiento institucional al nuevo esquema encabezado por los Pochettino.