Esta propuesta permite conservar un lugar para desayunar, tomar un café o comer algo rápido sin necesidad de instalar un mueble voluminoso en el centro de la cocina. Además, se adapta a diferentes distribuciones y estilos decorativos.

Según Sandra Rodríguez, interiorista, el desayunador está diseñado para cocinas amplias que cuentan con espacio de sobra. "En cocinas normales, de 15 metros, no tiene ningún sentido porque no deja de ser un armario bastante grande que estás condicionando a una única actividad", asegura.

Adiós al tradicional desayunador en la cocina.

Su planteo pone el foco en una cuestión fundamental del diseño de interiores: aprovechar cada metro cuadrado sin incorporar muebles que dificulten otras tareas cotidianas. En este sentido, las barras de pared plegables o flotantes aparecen como una solución práctica para reemplazar el desayunador tradicional.

Una de sus principales ventajas es que pueden instalarse sobre una pared libre, debajo de una ventana o junto a una mesada. De esta manera, ofrecen una superficie adicional sin ocupar demasiado espacio. Algunos modelos incluso se pliegan cuando no están en uso, lo que permite recuperar metros de circulación.

Otra opción consiste en incorporar una pequeña extensión de la mesada con dos banquetas livianas. A diferencia del desayunador convencional, esta alternativa evita sumar un mueble de grandes dimensiones y mantiene una estética más integrada.

Para completar el ambiente, los especialistas en decoración recomiendan elegir materiales que combinen con los muebles existentes, como madera clara, tonos blancos o superficies de acabado mate. También conviene utilizar asientos fáciles de guardar debajo de la barra.

Esta tendencia llega para destronar al clásico desayunador.

Así, las cocinas pequeñas pueden ganar funcionalidad sin sacrificar comodidad ni diseño. La clave está en elegir muebles versátiles que respondan a las necesidades diarias y permitan aprovechar cada rincón. El objetivo ya no es tener un desayunador imponente, sino conseguir un espacio práctico, ordenado y visualmente despejado.