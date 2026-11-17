Durante años, el desayunador fue uno de los elementos más elegidos para renovar la cocina. Sin embargo, las nuevas tendencias en interiorismo apuestan por ambientes más despejados, funcionales y fáciles de aprovechar.
El clásico desayunador pasó de moda: la tendencia ideal para cocinas pequeñas y con muchos muebles
Quien tenga un desayunador en su cocina y sienta que ocupa mucho espacio, deberá conocer esta tendencia práctica y minimalista
En especial, cuando se trata de cocinas pequeñas o con muchos muebles, incorporar una estructura de grandes dimensiones puede convertirse en un problema: ocupa espacio que podría destinarse a otras actividades y limita la circulación. Por eso, una alternativa comienza a ganar protagonismo y a continuación te diré de cuál se trata.
Fin del reinado del clásico desayunador en la cocina: esta tendencia llega para destronarlo
Especialistas en interiorismo aseguran que las barras de pared o superficies multifuncionales son la tendencia que llegan para reemplazar al tradicional desayunador en la cocina.
Esta propuesta permite conservar un lugar para desayunar, tomar un café o comer algo rápido sin necesidad de instalar un mueble voluminoso en el centro de la cocina. Además, se adapta a diferentes distribuciones y estilos decorativos.
Según Sandra Rodríguez, interiorista, el desayunador está diseñado para cocinas amplias que cuentan con espacio de sobra. "En cocinas normales, de 15 metros, no tiene ningún sentido porque no deja de ser un armario bastante grande que estás condicionando a una única actividad", asegura.
Su planteo pone el foco en una cuestión fundamental del diseño de interiores: aprovechar cada metro cuadrado sin incorporar muebles que dificulten otras tareas cotidianas. En este sentido, las barras de pared plegables o flotantes aparecen como una solución práctica para reemplazar el desayunador tradicional.
Una de sus principales ventajas es que pueden instalarse sobre una pared libre, debajo de una ventana o junto a una mesada. De esta manera, ofrecen una superficie adicional sin ocupar demasiado espacio. Algunos modelos incluso se pliegan cuando no están en uso, lo que permite recuperar metros de circulación.
Otra opción consiste en incorporar una pequeña extensión de la mesada con dos banquetas livianas. A diferencia del desayunador convencional, esta alternativa evita sumar un mueble de grandes dimensiones y mantiene una estética más integrada.
Para completar el ambiente, los especialistas en decoración recomiendan elegir materiales que combinen con los muebles existentes, como madera clara, tonos blancos o superficies de acabado mate. También conviene utilizar asientos fáciles de guardar debajo de la barra.
Así, las cocinas pequeñas pueden ganar funcionalidad sin sacrificar comodidad ni diseño. La clave está en elegir muebles versátiles que respondan a las necesidades diarias y permitan aprovechar cada rincón. El objetivo ya no es tener un desayunador imponente, sino conseguir un espacio práctico, ordenado y visualmente despejado.