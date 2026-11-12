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Crisis en Old Trafford

Mauricio Pochettino firmó contrato con un Manchester United que está en zona de descenso

Los Diablos Rojos registran una sola victoria en 10 partidos, por lo que apuestan a que Mauricio Pochettino logre revertir este delicado presente deportivo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mauricio Pochettino regresa a la Premier League.

Mauricio Pochettino regresa a la Premier League.

Tras alcanzar un acuerdo con la Federación de Estados Unidos, Manchester United concretó la contratación de Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico hasta 2029, según confirmó este jueves el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano; de esta manera la Premier League vuelve a recibir a un entrenador de experiencia en un contexto de máxima urgencia deportiva.

Para destrabar su salida del combinado norteamericano - con el que venía de realizar un destacado Mundial 2026 y tenía vínculo vigente por otro ciclo de cuatro años- , la dirigencia de Old Trafford desembolsó el monto correspondiente a su cláusula de rescisión.

De este modo, el entrenador argentino regresa a la Premier League con la compleja misión de rescatar a un gigante sumido en una profunda crisis de resultados, donde compartirá vestuario con su compatriota Lisandro Martínez.

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Mauricio Pochettino tendrá bajo sus órdenes a Lisandro Martínez.

El crítico escenario de Manchester United en la Premier League y el rol de Lisandro Martínez

Con experiencia previa en los banquillos británicos tras sus pasos por Tottenham y Chelsea, entre otros clubes, el ex técnico de la selección estadounidense asume el reto más delicado de su carrera en Inglaterra.

Dentro de un plantel golpeado en lo anímico y cuestionado por su bajo rendimiento colectivo, Pochettino encontrará un respaldo clave en Lisandro Martínez, el único futbolista argentino de la plantilla, quien será una pieza fundamental en la defensa para intentar revertir el rumbo futbolístico del equipo.

La urgencia en Old Trafford responde a un presente estadístico alarmante en el arranque de la Premier League 2026-27. Disputadas las primeras diez jornadas del certamen, el conjunto británico ocupa la 18° posición de la tabla con apenas ocho puntos acumulados, una campaña deficitaria que lo mantiene comprometido en la zona de descenso directo. El desglose de sus presentaciones refleja una marcada irregularidad: solo consiguió una victoria, empató en cinco oportunidades y sufrió cuatro derrotas.

Con un vínculo a largo plazo que lo liga a la institución hasta 2029, la apuesta de la directiva apunta a darle respaldo a un proyecto que demanda soluciones inmediatas.

El primer objetivo del estratega santafesino consistirá en sumar con urgencia para abandonar los puestos de pérdida de categoría, devolverle solidez competitiva a los Diablos Rojos y encauzar una reconstrucción deportiva indispensable para la historia del club.

A Mauricio Pochettino le tienen gran estima en Inglaterra.

A Mauricio Pochettino le tienen gran estima en Inglaterra.

Los equipos de Mauricio Pochettino

  • RCD Espanyol (España) – 2009 a 2012.
  • Southampton (Inglaterra) – 2013 a 2014.
  • Tottenham Hotspur (Inglaterra) – 2014 a 2019.
  • Paris Saint-Germain (Francia) – 2021 a 2022.
  • Chelsea (Inglaterra) – 2023 a 2024.
  • Selección de Estados Unidos – 2024 a 2026.
  • Manchester United (Inglaterra) – desde noviembre de 2026.

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