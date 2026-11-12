"Estamos en la época dorada de Independiente", dijo Agustín Vila en la previa de la final de la Supercopa Argentina

De pelear el descenso a un momento histórico

Al repasar la evolución del equipo a lo largo de la temporada, el dirigente recordó los objetivos iniciales y el contraste con el presente: "Empezábamos el año diciendo cuál era el objetivo de este año y decíamos que el objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantener la categoría".

"Creo que estamos en la época dorada de Independiente, tenemos que disfrutarlo porque es un momento histórico. Ojalá que no se corte nunca y que la época dorada dure varios años".

El análisis de Estudiantes y la mística del equipo

Respecto a Estudiantes, el dirigente reconoció la jerarquía del rival: "Nos toca esta final con Estudiantes, un partido durísimo, dificilísimo, un equipo sumamente copero que le gusta este tipo de instancias".

Sin embargo, hizo hincapié en el clima y la sinergia que rodea a la Lepra: "No tengo ninguna duda que la palabra es mística. Cuando los hinchas están convencidos del resultado, los jugadores están convencidos, el cuerpo técnico, los dirigentes... se percibe esa mística ganadora".

Mentalidad ganadora con los pies sobre la tierra

Sobre el cambio de chip de la institución en los últimos años, expresó su ambición personal y colectiva: "A mí me gusta ganar en todos los aspectos de la vida... y yo quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Creo que eso está en la cabeza de todos los hinchas".

Pese a la ilusión, remarcó la templanza que exige la gestión: "Obviamente uno como dirigente tiene que tener los pies sobre la tierra y decir: bueno, vamos a tratar de pelear todo. Si no se consigue, aprenderemos de qué se hizo mal y vamos por el año que viene".

Finalmente, al ser consultado sobre cómo se imagina finalizado el encuentro, cerró con una afirmación optimista: "Con una sonrisa".