Jugó en Boca y un periodista lo ofendió públicamente por su sobrepeso: "Fue algo doloroso"

Andrés Chávez se expresó luego de ser víctima de comentarios despectivos sobre su forma física y profesionalismo, que se dieron en la conferencia de prensa posterior a Racing vs Aldosivi, duelo en el que el conjunto marplatense perdió la categoría.

Chávez acumuló 18 goles y 11 asistencias en 64 partidos oficiales con la camiseta de Boca entre 2014 y 2016.

"Pesa 120 kilos, rueda, no corre"

En aquella ocasión, un periodista partidario había opinado que poner al atacante de 35 años “parece mala praxis”, para luego continuar: “Es un exjugador. Pesa 120 kilos, rueda, no corre. Se erró un gol debajo de arco que nos mandó al descenso. No había manera de seguir poniendo a ese jugador”.

“ES UN EXJUGADOR, PESA 120 KILOS”: EL DESCARGO DE UN PERIODISTA DE ALDOSIVI EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL PRESENTE DE ANDRÉS CHÁVEZ#oncecontraonce https://t.co/gi0DpdblJ4 — Once contra once (@oncecontraaonce) October 31, 2026

Luego de un comentario que ofendió al entrenador Javier Sanguinetti, el ex delantero de Banfield salió a defenderse de las acusaciones al tratarse de algo “muy doloroso” para él, que considera que quien hizo el comentario “no merece ser llamado periodista”.

“No me duele por lo que me pueda llegar a pasar a mí, sino porque a la familia le llegan esos comentarios”, comentó el delantero, que agregó que no disfruta de “tener que andar tranquilizando a su familia”, aunque las entiende como “cosas del fútbol”.

“Parece que se te cae el mundo. Es un trago amargo y una situación muy sufrida” detalló el ex delantero de Boca, que eligió resaltar que “el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar”, por lo que descendieron “con la frente en alto”.

Por último, con pasado en ambos clubes, Chávez palpitó cómo vivirá la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield en Mendoza: “Va a ser un partido muy lindo, hay sentimientos encontrados. Toda mi familia es hincha de Boca”, cerró el surgido en las inferiores del Taladro.