Jugó en Boca y un periodista lo ofendió públicamente por su sobrepeso: "Fue algo doloroso"

El delantero Andrés Chávez, ex jugador de Boca, se refirió a los comentarios despectivos que recibió en la conferencia de prensa posterior al descenso de Aldosivi, y aseguró que fue “algo doloroso”, ya que las críticas le llegan a su familia.
El delantero Andrés Chávez se refirió a los comentarios despectivos que recibió en la conferencia de prensa posterior al descenso de Aldosivi
El delantero Andrés Chávez, ex jugador de Boca, se refirió a los comentarios despectivos que recibió en la conferencia de prensa posterior al descenso de Aldosivi, y aseguró que fue “algo doloroso”, ya que las críticas le llegan a su familia.
El atacante también comentó que “un descenso es una situación muy difícil”, que ya le había tocado atravesar en su carrera, pero eligió quedarse con que “el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar”.
En su regreso a la Primera División del fútbol argentino, luego de un paso por Almagro, Chávez vistió la camiseta del Tiburón en solo 13 ocasiones, con una única titularidad y sin goles.
Andrés Chávez se expresó luego de ser víctima de comentarios despectivos sobre su forma física y profesionalismo, que se dieron en la conferencia de prensa posterior a Racing vs Aldosivi, duelo en el que el conjunto marplatense perdió la categoría.
Chávez acumuló 18 goles y 11 asistencias en 64 partidos oficiales con la camiseta de Boca entre 2014 y 2016.
En aquella ocasión, un periodista partidario había opinado que poner al atacante de 35 años “parece mala praxis”, para luego continuar: “Es un exjugador. Pesa 120 kilos, rueda, no corre. Se erró un gol debajo de arco que nos mandó al descenso. No había manera de seguir poniendo a ese jugador”.
Luego de un comentario que ofendió al entrenador Javier Sanguinetti, el ex delantero de Banfield salió a defenderse de las acusaciones al tratarse de algo “muy doloroso” para él, que considera que quien hizo el comentario “no merece ser llamado periodista”.
“No me duele por lo que me pueda llegar a pasar a mí, sino porque a la familia le llegan esos comentarios”, comentó el delantero, que agregó que no disfruta de “tener que andar tranquilizando a su familia”, aunque las entiende como “cosas del fútbol”.
“Parece que se te cae el mundo. Es un trago amargo y una situación muy sufrida” detalló el ex delantero de Boca, que eligió resaltar que “el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar”, por lo que descendieron “con la frente en alto”.
Por último, con pasado en ambos clubes, Chávez palpitó cómo vivirá la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield en Mendoza: “Va a ser un partido muy lindo, hay sentimientos encontrados. Toda mi familia es hincha de Boca”, cerró el surgido en las inferiores del Taladro.