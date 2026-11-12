Anticiparon aumentos en los precios del DNI y el pasaporte a partir del 21 de noviembre

El Renaper autorizó aumentos en los valores del DNI y del pasaporte a partir del 21 de noviembre.

Cuánto costará tramitar el DNI desde el 21 de noviembre

A partir del sábado 21 de noviembre, quienes necesiten realizar el trámite del Documento Nacional de Identidad deberán tener en cuenta los siguientes valores:

DNI común: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI al instante: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

De esta manera, el trámite regular duplicará su costo respecto del arancel actual.

Cuánto saldrá el pasaporte argentino con el aumento

El pasaporte argentino también tendrá una actualización en sus tarifas. El trámite regular pasará de $100.000 a $130.000, mientras que las modalidades de entrega más rápida tendrán los siguientes valores:

Pasaporte regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte al instante: $429.000.

El incremento del pasaporte común será de $30.000, equivalente a una suba del 30%.

A partir del 21 de noviembre, el valor del DNI común pasará de 10 mil a 20 mil pesos.

Qué explicó el director del Registro Civil de Mendoza

Agustín Piscopo, director del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Mendoza, confirmó que los nuevos aranceles comenzarán a aplicarse el 21 de noviembre. "Todos los trámites del Registro Civil de la provincia de Mendoza son gratuitos, solo se cobran el DNI y el pasaporte ya que vienen de Buenos Aires", explicó el funcionario.

La actualización del DNI está vinculada al aumento en los costos de los insumos utilizados para su elaboración. En el caso del pasaporte, el nuevo cuadro tarifario también contempla una actualización de los valores de emisión.

Los cambios alcanzarán a todas las oficinas del país y deberán ser considerados por quienes tengan previsto renovar su documentación o iniciar alguno de estos trámites durante las próximas semanas.