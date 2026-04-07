Renaper lanza nuevo formato de DNI y estas son las únicas personas que pueden tramitarlo

En las últimas semanas, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó los nuevos modelos de DNI. Esta transición, que entró en vigor el 1 de febrero de 2026 tras las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, representa un salto tecnológico orientado a prevenir el fraude y agilizar los controles de identidad mediante estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Renaper lanza nuevo DNI: cuál es el nuevo diseño
El cambio más significativo en el Documento Nacional de Identidad reside en su arquitectura. Fabricado en policarbonato de alta resistencia, el nuevo DNI utiliza grabado láser para evitar alteraciones fraudulentas. Además, integra un chip sin contacto que resguarda información biométrica, facilitando la verificación digital y protegiendo la privacidad del titular.
Desde el plano estético, el diseño incorpora una fuerte carga de identidad nacional. Entre las medidas de seguridad visuales y ornamentales se destacan:
- Iconografía patria: el Sol de Mayo, la escarapela y estrellas argentinas que enmarcan el retrato.
- Geografía nacional: representaciones de los glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.
- Tecnología óptica: impresión en iris, hologramas transparentes renovados y ventanas de seguridad con grabados táctiles.
Estas son las personas que pueden tramitar el nuevo DNI lanzado por Renaper
Este documento que entró en vigencia el pasado mes de febrero, por el momento, no reemplaza a las versiones actuales de DNI. Sin embargo, hay personas que sí o sí deben tramitarlo, según orden de Renaper.
En consecuencia, las personas que deben tramitar el nuevo DNI son las siguientes:
- Quienes cumplan 5, 8 o 14 años y deban hacer la actualización pertinente.
- Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.
- Quienes necesiten rectificar datos personales.
- Aquellos que tengan el DNI dañado, lo hayan perdido o se los hayan robado.
Por otro lado, en lo que respecta al precio del nuevo DNI lanzado por Renaper, quienes tengan que tramitarlo deberán abonar los siguientes montos:
- Primer ejemplar DNI (de 6 meses a 5 años de edad): $10.000
- Actualización de 5, 8 y 14 años: $ 10.000
- Ejemplar nuevo (rectificación o cambio de datos): $ 10.000
- Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género: sin cargo
- DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles): $ 26.000
- DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): $ 41.000
- DNI al instante: $ 57.000
Por último, para obtener el nuevo formato de DNI, los ciudadanos deben solicitar un turno a través de la plataforma Mi Argentina. Una vez completado el trámite en el Registro Civil o Centro de Documentación asignado, se entregará un comprobante con un número de ID para realizar el seguimiento del proceso en la web oficial de Renaper. El documento es enviado al domicilio del titular o a la oficina de origen.