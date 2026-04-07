Renaper lanza nuevo formato de DNI y estas son las únicas personas que pueden tramitarlo

Iconografía patria: el Sol de Mayo, la escarapela y estrellas argentinas que enmarcan el retrato.

Geografía nacional: representaciones de los glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.

Tecnología óptica: impresión en iris, hologramas transparentes renovados y ventanas de seguridad con grabados táctiles.

DNI nuevo Así se ve el nuevo DNI. Foto: Renaper

Estas son las personas que pueden tramitar el nuevo DNI lanzado por Renaper

Este documento que entró en vigencia el pasado mes de febrero, por el momento, no reemplaza a las versiones actuales de DNI. Sin embargo, hay personas que sí o sí deben tramitarlo, según orden de Renaper.

En consecuencia, las personas que deben tramitar el nuevo DNI son las siguientes:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años y deban hacer la actualización pertinente.

Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.

Quienes necesiten rectificar datos personales.

Aquellos que tengan el DNI dañado, lo hayan perdido o se los hayan robado.

renaper dni Más detalles del nuevo DNI. Foto: Renaper

Por otro lado, en lo que respecta al precio del nuevo DNI lanzado por Renaper, quienes tengan que tramitarlo deberán abonar los siguientes montos:

Primer ejemplar DNI (de 6 meses a 5 años de edad): $10.000

Actualización de 5, 8 y 14 años: $ 10.000

Ejemplar nuevo (rectificación o cambio de datos): $ 10.000

Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género: sin cargo

DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles): $ 26.000

DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): $ 41.000

DNI al instante: $ 57.000

Por último, para obtener el nuevo formato de DNI, los ciudadanos deben solicitar un turno a través de la plataforma Mi Argentina. Una vez completado el trámite en el Registro Civil o Centro de Documentación asignado, se entregará un comprobante con un número de ID para realizar el seguimiento del proceso en la web oficial de Renaper. El documento es enviado al domicilio del titular o a la oficina de origen.