No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: lo que pasó después los dejó sin palabras

A pesar de las constantes dificultades emocionales y económicas, él trabajó arduamente durante largo tiempo y ahorró con sacrificios para poder casarse con su prometida. Cuando empezó con la planificación del festejo, se enfrentó a la triste realidad de no tener familiares ni seres queridos a quienes invitar. Frente a esta situación, decidió publicar una convocatoria en redes sociales con la esperanza de atraer, al menos, a una docena de personas que lo acompañaran.

a historia de Xu Chenghong conmovió a miles de usuarios que decidieron viajar para acompañarlo en su ceremonia.

La respuesta dela gente fue abrumadora y sobrepasó todas las expectativas, entonces miles de personas de distintos rincones del país se trasladaron para apoyar a la pareja. Los asistentes llegaron cargados de regalos, entre los que había desde alimentos y animales de granja tales como vacas, cerdos y gallinas hasta electrodomésticos como refrigeradores y un impresionante arreglo con miles de rosas.

El apoyo de todos sin dudas fue determinante, muchos instalaron farolas para iluminar el paso, una empresa telefónica colocó una estación móvil 5G y más de 150 cocineros y organizadores de eventos trabajaron en la boda costeando sus propios insumos.

El resultado fue una gigantesca multitud a tal punto que el banquete tuvo que reubicarse en un espacio más grande donde otras personas coordinaron la logística y la seguridad para asegurar un evento impecable.