No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: lo que pasó después los dejó sin palabras

Con 24 años tenía un miedo muy humano: que su boda tuviera más sillas vacías que invitados, así que hizo algo que pocos se atreverían a hacer. Invitó a desconocidos por internet y el casamiento terminó siendo una locura total.
A raíz de una historia de vida complicada, el hombre no se dio por vencido y buscó que su boda sea inolvidable.
No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: fueron miles y hasta 150 chefs
Un joven de 24 años oriundo de China, protagonizó una celebración multitudinaria y conmovedora tras convocar a miles de desconocidos a través de las redes sociales. La historia de vida estuvo marcada por la adversidad y la orfandad desde temprana edad: su padre falleció cuando apenas tenía tres años y su madre lo dejó cuando cumplió los cinco. Después con el fallecimiento de su abuela, su hermano mayor se convirtió en la única persona cercana que le quedaba en el mundo.
A pesar de las constantes dificultades emocionales y económicas, él trabajó arduamente durante largo tiempo y ahorró con sacrificios para poder casarse con su prometida. Cuando empezó con la planificación del festejo, se enfrentó a la triste realidad de no tener familiares ni seres queridos a quienes invitar. Frente a esta situación, decidió publicar una convocatoria en redes sociales con la esperanza de atraer, al menos, a una docena de personas que lo acompañaran.
La respuesta dela gente fue abrumadora y sobrepasó todas las expectativas, entonces miles de personas de distintos rincones del país se trasladaron para apoyar a la pareja. Los asistentes llegaron cargados de regalos, entre los que había desde alimentos y animales de granja tales como vacas, cerdos y gallinas hasta electrodomésticos como refrigeradores y un impresionante arreglo con miles de rosas.
El apoyo de todos sin dudas fue determinante, muchos instalaron farolas para iluminar el paso, una empresa telefónica colocó una estación móvil 5G y más de 150 cocineros y organizadores de eventos trabajaron en la boda costeando sus propios insumos.
El resultado fue una gigantesca multitud a tal punto que el banquete tuvo que reubicarse en un espacio más grande donde otras personas coordinaron la logística y la seguridad para asegurar un evento impecable.
En pocas palabras
- Boda improvisada: ante la ausencia de familiares, una pareja invitó a miles de desconocidos a través de internet.
- Sorpresa multitudinaria: la celebración contó con miles de asistentes, numerosos regalos y más de 150 chefs voluntarios.
- Historia conmovedora: el novio, huérfano desde niño, buscó apoyo para hacer su boda inolvidable.