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No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: lo que pasó después los dejó sin palabras

Sin familiares con quienes compartir su casamiento, el hombre buscó personas por internet y asistieron miles e incluso 150 chefs cocinaron

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: lo que pasó después los dejó sin palabras

No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: lo que pasó después los dejó sin palabras

Con 24 años tenía un miedo muy humano: que su boda tuviera más sillas vacías que invitados, así que hizo algo que pocos se atreverían a hacer. Invitó a desconocidos por internet y el casamiento terminó siendo una locura total.

A raíz de una historia de vida complicada, el hombre no se dio por vencido y buscó que su boda sea inolvidable.

No tenían familiares para celebrar su boda e invitaron desconocidos por internet: fueron miles y hasta 150 chefs

La boda viral de un joven hu&eacute;rfano en China: miles de invitados aparecieron por sorpresa tras una invitaci&oacute;n abierta en internet.

La boda viral de un joven huérfano en China: miles de invitados aparecieron por sorpresa tras una invitación abierta en internet.

Un joven de 24 años oriundo de China, protagonizó una celebración multitudinaria y conmovedora tras convocar a miles de desconocidos a través de las redes sociales. La historia de vida estuvo marcada por la adversidad y la orfandad desde temprana edad: su padre falleció cuando apenas tenía tres años y su madre lo dejó cuando cumplió los cinco. Después con el fallecimiento de su abuela, su hermano mayor se convirtió en la única persona cercana que le quedaba en el mundo.

A pesar de las constantes dificultades emocionales y económicas, él trabajó arduamente durante largo tiempo y ahorró con sacrificios para poder casarse con su prometida. Cuando empezó con la planificación del festejo, se enfrentó a la triste realidad de no tener familiares ni seres queridos a quienes invitar. Frente a esta situación, decidió publicar una convocatoria en redes sociales con la esperanza de atraer, al menos, a una docena de personas que lo acompañaran.

a historia de Xu Chenghong conmovi&oacute; a miles de usuarios que decidieron viajar para acompa&ntilde;arlo en su ceremonia.

a historia de Xu Chenghong conmovió a miles de usuarios que decidieron viajar para acompañarlo en su ceremonia.

La respuesta dela gente fue abrumadora y sobrepasó todas las expectativas, entonces miles de personas de distintos rincones del país se trasladaron para apoyar a la pareja. Los asistentes llegaron cargados de regalos, entre los que había desde alimentos y animales de granja tales como vacas, cerdos y gallinas hasta electrodomésticos como refrigeradores y un impresionante arreglo con miles de rosas.

El apoyo de todos sin dudas fue determinante, muchos instalaron farolas para iluminar el paso, una empresa telefónica colocó una estación móvil 5G y más de 150 cocineros y organizadores de eventos trabajaron en la boda costeando sus propios insumos.

El resultado fue una gigantesca multitud a tal punto que el banquete tuvo que reubicarse en un espacio más grande donde otras personas coordinaron la logística y la seguridad para asegurar un evento impecable.

En pocas palabras

  • Boda improvisada: ante la ausencia de familiares, una pareja invitó a miles de desconocidos a través de internet.
  • Sorpresa multitudinaria: la celebración contó con miles de asistentes, numerosos regalos y más de 150 chefs voluntarios.
  • Historia conmovedora: el novio, huérfano desde niño, buscó apoyo para hacer su boda inolvidable.
Resumen generado por Thinkindot AI

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