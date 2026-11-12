Cómo limpiar las puertas de madera y recuperar el brillo original: el truco casero con 3 ingredientes que no falla

Puertas barnizadas o lacadas: Cuentan con una película selladora brillante o satinada que repele el líquido, pero son muy propensas a rayarse si se usan paños ásperos.

Cuentan con una película selladora brillante o satinada que repele el líquido, pero son muy propensas a rayarse si se usan paños ásperos. Puertas de madera virgen o enceradas: No tienen capa plástica protectora, absorben los líquidos de inmediato y requieren un cuidado extremo con la humedad.

No tienen capa plástica protectora, absorben los líquidos de inmediato y requieren un cuidado extremo con la humedad. Puertas de melamina o símil madera: Son placas compactas con revestimiento sintético; no absorben agua, pero los químicos abrasivos desgastan el estampado rápidamente.

El truco casero para limpiar puertas de madera y sacarles brillo

Para hacer este procedimiento no hace falta comprar aerosoles siliconados caros que a la larga dejan una película pegajosa. La solución está en mezclar ingredientes básicos: agua tibia, jabón neutro (o detergente común), vinagre blanco y un chorrito de aceite de oliva.

Seguí este paso a paso para no dejar vetas ni marcas:

Sacar el polvo en seco: Nunca mojes la madera llena de polvillo, porque se forma un barro que raya la superficie. Pasá primero un plumero o un paño de microfibra seco por toda la hoja, prestando especial atención a las molduras y zócalos donde se junta pelusa.

Nunca mojes la madera llena de polvillo, porque se forma un barro que raya la superficie. Pasá primero un plumero o un por toda la hoja, prestando especial atención a las molduras y zócalos donde se junta pelusa. Retirar la suciedad superficial: Mezclá en un bol medio litro de agua tibia con unas gotas de detergente para platos. Humedecé apenas un paño suave (bien escurrido, que no gotee) y pasalo por toda la puerta para ablandar la mugre pegada.

Mezclá en un bol medio litro de agua tibia con unas gotas de detergente para platos. Humedecé apenas un paño suave (bien escurrido, que no gotee) y pasalo por toda la puerta para ablandar la mugre pegada. El preparado para sacar manchas y recuperar el brillo: En un rociador o recipiente chico, mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua tibia , sumando una cucharada de aceite de oliva . El vinagre disuelve la grasa de las manos y desinfecta, mientras que el aceite nutre la veta de la madera y restaura el brillo natural perdido.

En un rociador o recipiente chico, mezclá , sumando . El vinagre disuelve la grasa de las manos y desinfecta, mientras que el aceite nutre la veta de la madera y restaura el brillo natural perdido. Aplicar y frotar suavemente: Humedecé otro trapo con esta mezcla y pasalo siguiendo siempre el sentido de la veta de la madera.

Humedecé otro trapo con esta mezcla y pasalo siguiendo siempre el sentido de la veta de la madera. El secado profundo (clave para no dejar manchas): Pasá inmediatamente una toalla o paño de microfibra completamente seco y limpio. Es vital absorber todo resto de humedad para que la madera no absorba agua y quede con un acabado parejo y sedoso.

Los productos que NUNCA tenés que usar en muebles y puertas de madera

Muchas veces, en el afán de desinfectar o quitar una mancha rebelde, se cometen errores que arruinan la terminación original de la abertura. Hay una lista de elementos totalmente prohibidos:

Lavandina, amoníaco y cloro: Queman la madera al instante, decoloran el tinte y levantan el barniz, dejando aureolas blancas imposibles de disimular.

Queman la madera al instante, decoloran el tinte y levantan el barniz, dejando aureolas blancas imposibles de disimular. Alcohol puro: Reseca las fibras de la madera natural y derrite las capas de laca o barniz.

Reseca las fibras de la madera natural y derrite las capas de laca o barniz. Virulana o esponjas de alambre: Rayan la superficie de forma permanente y arruinan cualquier lustre.

Rayan la superficie de forma permanente y arruinan cualquier lustre. Limpiadores en polvo o cremas abrasivas: Actúan como una lija fina sobre el lustre de la puerta.

Actúan como una lija fina sobre el lustre de la puerta. Exceso de ceras con silicona: Usar estos aerosoles comerciales de manera continua crea una capa grasa que atrae más polvo y termina oscureciendo la madera con el paso de los meses.

Usar estos aerosoles comerciales de manera continua crea una capa grasa que atrae más polvo y termina oscureciendo la madera con el paso de los meses. Vinagre puro: Si bien el vinagre es un gran limpiador, su nivel de acidez requiere diluirlo siempre en agua para no desgastar los protectores de la madera.

Con mantener esta rutina de limpieza cada dos o tres meses y pasar un paño seco una vez por semana, las puertas de madera conservan su tono vivo, resisten mucho mejor el paso de los años y le dan un aspecto impecable a toda la casa.