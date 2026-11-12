Colocar recipientes de plástico dentro del microondas: por qué no recomiendan hacerlo y cuáles son los riesgos

Experto sugiere evitar calentar comida en el microondas utilizando recipientes de plástico.

Tartaglione advirtió que introducir envases plásticos en el microondas es una práctica que conviene evitar. Su recomendación está relacionada con la presencia de microplásticos, pequeñas partículas que pueden desprenderse de determinados materiales y entrar en contacto con los alimentos.

El médico señaló que estas partículas ya están presentes en el organismo humano y que existe preocupación por su posible impacto en la salud. Por ese motivo, consideró importante prestar atención a los materiales que se utilizan diariamente para almacenar y calentar las comidas.

La advertencia también alcanza a los recipientes que tienen una etiqueta que indica que son aptos para microondas. Aunque estos productos están diseñados para utilizarse en el electrodoméstico, Tartaglione sostuvo que su recomendación es evitarlos y elegir otra alternativa.

En este sentido, el médico sugiere, como reemplazo, utilizar envases de vidrio preparados para resistir las altas temperaturas. Este material permite recalentar los alimentos sin recurrir al plástico y representa una opción práctica para incorporar a la cocina.

El especialista sugiere reemplazar los recipientes de plástico por los de vidrio.

De todas maneras, es importante comprobar que el recipiente tenga la identificación correspondiente para su uso en microondas. No todos los objetos de vidrio soportan el calor ni los cambios bruscos de temperatura.

También conviene revisar que no presenten rajaduras, fisuras o daños que puedan provocar su rotura durante el calentamiento.