Pedro Troglio le hizo una llamativa promesa a los jugadores de Banfield antes de enfrentar a Boca en Mendoza

Troglio reconoció el favoritismo de Boca, pero enfatizó el respeto que su equipo merece y la convicción de poder dar el golpe.

"SABEMOS QUE ESTAMOS A DOS PARTIDOS DE SER CAMPEONES"



Pedro Troglio, mano a mano con TyC Sports antes del duelo con Banfield ante Boca en la semifinal de la Copa Argentina. pic.twitter.com/14oMZvnui7 — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2026

La promesa de Pedro Troglio para el plantel

"Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano...", comentó Troglio entre risas sobre la logística de la promesa, en diálogo con TyC Sports. La iniciativa busca ser un incentivo adicional para un equipo que, luego de una temporada marcada por la lucha por la permanencia, ahora se encuentra ante la posibilidad de disputar una final de Copa Argentina.

Troglio comparó la actual situación del equipo con etapas anteriores de su carrera, recordando cómo en 2018 logró eliminar a Boca en octavos y a River en semifinales de la misma competencia, llegando a la final contra Rosario Central. Este antecedente alimenta la confianza del entrenador, quien considera que la historia pasada no define el presente del partido.

El desafío de Banfield ante un grande

El equipo joven de Banfield se prepara para enfrentar a Boca, un rival que parte como favorito pero que, según Troglio, ha demostrado respeto por el equipo del sur del Gran Buenos Aires.

La semifinal se jugará este sábado a las 19 en Mendoza, y de clasificar, Banfield se enfrentará en la definición a Platense, que ya aseguró su lugar en la final.

El director técnico no esquivó el análisis de la previa y reconoció que las mayores expectativas están puestas en el conjunto de la Ribera. Sin embargo, cuestionó que se considere a Banfield un rival con pocas posibilidades de avanzar.

Para Troglio, el favoritismo de Boca Juniors es entendible por su historia y actualidad, aunque eso no significa que la semifinal esté definida de antemano.