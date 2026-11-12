Pedro Troglio le hizo una llamativa promesa a los jugadores de Banfield antes de enfrentar a Boca en Mendoza

Pedro Troglio, director técnico de Banfield, reveló una particular promesa para motivar a su plantel de cara a la semifinal de la Copa Argentina contra Boca en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El director técnico de Banfield Pedro Troglio prometió un insólito sorteo a sus jugadores si logran vencer a Boca en la semifinal de la Copa Argentina.
Pedro Troglio, director técnico de Banfield, reveló una particular promesa para motivar a su plantel de cara a la semifinal de la Copa Argentina contra Boca en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El DT, surgido de River, se comprometió a organizar el sorteo de un automóvil entre los jugadores si logran la victoria ante Boca y avanzan a la final del certamen.
El entrenador del equipo conocido como el Taladro expresó su ilusión y la de sus dirigidos ante esta instancia decisiva, destacando la juventud del equipo y la expectativa de estar a dos partidos de consagrarse campeones.
Troglio reconoció el favoritismo de Boca, pero enfatizó el respeto que su equipo merece y la convicción de poder dar el golpe.
"Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano...", comentó Troglio entre risas sobre la logística de la promesa, en diálogo con TyC Sports. La iniciativa busca ser un incentivo adicional para un equipo que, luego de una temporada marcada por la lucha por la permanencia, ahora se encuentra ante la posibilidad de disputar una final de Copa Argentina.
Troglio comparó la actual situación del equipo con etapas anteriores de su carrera, recordando cómo en 2018 logró eliminar a Boca en octavos y a River en semifinales de la misma competencia, llegando a la final contra Rosario Central. Este antecedente alimenta la confianza del entrenador, quien considera que la historia pasada no define el presente del partido.
El equipo joven de Banfield se prepara para enfrentar a Boca, un rival que parte como favorito pero que, según Troglio, ha demostrado respeto por el equipo del sur del Gran Buenos Aires.
La semifinal se jugará este sábado a las 19 en Mendoza, y de clasificar, Banfield se enfrentará en la definición a Platense, que ya aseguró su lugar en la final.
El director técnico no esquivó el análisis de la previa y reconoció que las mayores expectativas están puestas en el conjunto de la Ribera. Sin embargo, cuestionó que se considere a Banfield un rival con pocas posibilidades de avanzar.
Para Troglio, el favoritismo de Boca Juniors es entendible por su historia y actualidad, aunque eso no significa que la semifinal esté definida de antemano.