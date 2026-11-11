Días y horarios confirmados para los playoffs del Clausura: cuándo juegan Gimnasia e Independiente Rivadavia

Por su parte, Independiente Rivadavia enfrentará a Boca, en La Bombonera, el miércoles 25 de noviembre a las 21. De esta manera, los mendocinos conocen su hoja de ruta para el primero de los mano a mano de la competencia.

Tras el empate en el clásico, Gimnasia e Independiente Rivadavia tienen día y horario confirmado para jugar los octavos de final. Martín Pravata / Diario UNO

Con Boca-Independiente Rivadavia y Rosario Central-Gimnasia, así se jugarán los octavos

La llave de octavos de final del torneo Clausura se disputará en cinco días. El primero de los compromisos, protagonizado por Vélez y Belgrano, tendrá lugar el viernes 20 de noviembre en Liniers.