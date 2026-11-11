Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Días y horarios confirmados para los playoffs del Clausura: cuándo juegan Gimnasia e Independiente Rivadavia

Con los partidos de Independiente Rivadavia y Gimnasia, la LPF confirmó los días y horarios para los partidos de octavos de final del torneo Clausura

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gimnasia e Independiente Rivadavia tienen días y horarios confirmados.

Gimnasia e Independiente Rivadavia tienen días y horarios confirmados.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La Liga Profesional confirmó durante la jornada de este miércoles los días y horarios para los ocho partidos correspondientes a la primera llave de los playoffs del torneo Clausura. Gimnasia y Esgrima visitará a Rosario Central el domingo 21 de noviembre, a las 16, en el Gigante de Arroyito.

Por su parte, Independiente Rivadavia enfrentará a Boca, en La Bombonera, el miércoles 25 de noviembre a las 21. De esta manera, los mendocinos conocen su hoja de ruta para el primero de los mano a mano de la competencia.

Tras el empate en el cl&aacute;sico, Gimnasia e Independiente Rivadavia tienen d&iacute;a y horario confirmado para jugar los octavos de final.

Tras el empate en el clásico, Gimnasia e Independiente Rivadavia tienen día y horario confirmado para jugar los octavos de final.

Con Boca-Independiente Rivadavia y Rosario Central-Gimnasia, así se jugarán los octavos

La llave de octavos de final del torneo Clausura se disputará en cinco días. El primero de los compromisos, protagonizado por Vélez y Belgrano, tendrá lugar el viernes 20 de noviembre en Liniers.

La fase continuará con dos partidos el sábado (Defensa y Justicia-Barracas Central y Argentinos-Independiente), tres el domingo (Rosario Central-Gimnasia y Esgrima de Mendoza, River-Lanús e Instituto-Huracán), uno el lunes (Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell's) y el restante el miércoles (Boca-Independiente Rivadavia).

Viernes 20 de noviembre

  • 20hs Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

  • 15hs Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
  • 17hs Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

  • 16hs Rosario Central (1B) – Gimnasia y Esgrima de Mendoza (8A) (ESPN Premium)
  • 19hs River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
  • 22hs Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

  • 17hs Gimnasia y Esgrima de La Plata (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

  • 21hs Boca (2A) – Independiente Rivadavia (7B) (ESPN Premium)

Aclaraciones reglamentarias

  • Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de grupos.
  • En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas