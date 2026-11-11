IMPSA busca empleados en Mendoza: cuáles son los perfiles pedidos y cómo postularse

Una nueva oportunidad de empleo se abrió en la provincia para profesionales del sector técnico. IMPSA, la histórica compañía mendocina referente en diseño, tecnología y desarrollo de equipamiento para proyectos energéticos e industriales, lanzó una búsqueda laboral en Mendoza para incorporar nuevos talentos a su equipo.
La convocatoria está dirigida a especialistas que quieran sumarse de forma presencial a iniciativas de gran escala vinculadas a la energía, la tecnología de punta y la ingeniería pesada, áreas en las que la firma desarrolla componentes tanto a nivel nacional como internacional.
Qué perfiles busca IMPSA en Mendoza
La búsqueda laboral está orientada a profesionales con sólida formación técnica y ganas de aportar su experiencia en proyectos de alta complejidad. Las tres especialidades requeridas son:
- Ingenieros mecánicos: Profesionales con capacidad para el cálculo estructural, diseño de piezas complejas, análisis de materiales y seguimiento de procesos de fabricación pesada.
- Ingenieros electromecánicos: Perfiles capacitados para la integración de sistemas mecánicos y eléctricos, montaje en planta y desarrollo de soluciones de potencia.
- Ingenieros aeronáuticos: Especialistas con foco en fluidodinámica, análisis de fatiga de materiales, aerodinámica y desarrollo de tecnología de alta precisión.
Desde la compañía destacaron que el llamado apunta tanto a profesionales con trayectoria como a perfiles con marcada vocación por el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo interdisciplinario.
Modalidad de trabajo y lugar de desempeño
A diferencia de las propuestas del sector tecnológico que ofrecen trabajo remoto, esta convocatoria de IMPSA es bajo modalidad presencial en la provincia de Mendoza.
El puesto requiere presencia en planta y oficinas técnicas para el seguimiento directo de los desarrollos, ensayos y etapas de producción que la compañía lleva adelante en sus instalaciones industriales.
Cómo postularse y enviar el currículum a IMPSA
Quienes cumplan con los requisitos solicitados y deseen participar del proceso de selección pueden postularse a través de las vías oficiales de reclutamiento de la empresa:
- Ingresar al perfil oficial de IMPSA en LinkedIn y revisar la solapa de "Empleos", donde se detallan las vacantes activas y los requerimientos específicos de cada puesto.
- Cargar el currículum vitae actualizado directamente en el formulario de la publicación o a través de la sección de postulaciones y recursos humanos en el sitio web oficial de la empresa.
- Asegurarse de detallar la experiencia técnica previa, el manejo de software específico de diseño y cálculo (CAD, CAE, simulación) y el nivel de idiomas, herramientas muy valoradas para los proyectos internacionales de la firma.
En pocas palabras
- IMPSA Mendoza: La empresa de tecnología y metalmecánica abrió una convocatoria laboral presencial en Mendoza.
- Perfiles buscados: Se buscan ingenieros mecánicos, electromecánicos y aeronáuticos con sólida formación técnica.
- Cómo postularse: Las postulaciones se realizan a través de LinkedIn o el sitio web oficial de IMPSA, cargando el CV actualizado.