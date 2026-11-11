IMPSA busca empleados en Mendoza: cuáles son los perfiles pedidos y cómo postularse

Ingenieros mecánicos: Profesionales con capacidad para el cálculo estructural, diseño de piezas complejas, análisis de materiales y seguimiento de procesos de fabricación pesada.

Profesionales con capacidad para el cálculo estructural, diseño de piezas complejas, análisis de materiales y seguimiento de procesos de fabricación pesada. Ingenieros electromecánicos: Perfiles capacitados para la integración de sistemas mecánicos y eléctricos, montaje en planta y desarrollo de soluciones de potencia.

Perfiles capacitados para la integración de sistemas mecánicos y eléctricos, montaje en planta y desarrollo de soluciones de potencia. Ingenieros aeronáuticos: Especialistas con foco en fluidodinámica, análisis de fatiga de materiales, aerodinámica y desarrollo de tecnología de alta precisión.

Desde la compañía destacaron que el llamado apunta tanto a profesionales con trayectoria como a perfiles con marcada vocación por el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo interdisciplinario.

Modalidad de trabajo y lugar de desempeño

A diferencia de las propuestas del sector tecnológico que ofrecen trabajo remoto, esta convocatoria de IMPSA es bajo modalidad presencial en la provincia de Mendoza.

El puesto requiere presencia en planta y oficinas técnicas para el seguimiento directo de los desarrollos, ensayos y etapas de producción que la compañía lleva adelante en sus instalaciones industriales.

Cómo postularse y enviar el currículum a IMPSA

Quienes cumplan con los requisitos solicitados y deseen participar del proceso de selección pueden postularse a través de las vías oficiales de reclutamiento de la empresa: